Fakten und Zahlen zum Rock am Weier in Wil

Wil 19 Acts, 240 Helfer, über 10'500 Liter Bier: Das sind die Fakten und Zahlen zum Rock am Weier Bald ist es so weit: Am Freitag und Samstag findet das Rock am Weier in Wil statt. Das Wetter sieht gut aus. Deshalb rechnen die Veranstalter mit ungefähr 15'000 Teilnehmenden. Sabrina Manser 17.06.2022, 05.00 Uhr

Am Freitagabend startet das Rock am Weier in Wil. Die Aufbauarbeiten sind voll in Gange. Bild: Sabrina Manser

Auf der Wiese beim Wiler Weier herrscht reges Treiben. Die leere Wiese verwandelt sich mehr und mehr in ein kleines Festivalgelände. Ein paar Männer in schwarzen Shirts sind damit beschäftigt, die Bühne für das Rock am Weier diesen Freitag und Samstag aufzubauen. Für das Gratis-Open-Air sind einige helfende Hände gefragt: Über die zwei Tage sind vom Aufbau über die Durchführung bis zum Abbau 240 Helferinnen und Helfer am Werk.

Das Rock am Weier feiert in diesem Jahr seine 20. Ausgabe. Auch das Wetter scheint aller Voraussicht nach mitzuspielen. Die Veranstalter rechnen deshalb mit bis zu 15'000 Besucherinnen und Besuchern auf der Weierwiese. Und diese wollen schliesslich auch verpflegt werden. Zwölf Essensstände gibt es – erste Anbieter haben ihre Zelte am Donnerstagnachmittag schon aufgebaut.

Und auch für Getränke ist gesorgt: 10'560 Liter Bier, 13'024 Liter Mineral und 1354 Liter Schnaps stehen zum Ausschank bereit. Auch die Helferinnen und Helfer dürfen nicht zu kurz kommen – zumindest, was die Versorgung von Koffein anbelangt. Für 1025 Kaffees in Helferzeit ist gesorgt.

Auch das Wichtigste darf nicht vergessen gehen: die Musik. Insgesamt 19 Acts treten am Rock am Weier auf. Am Freitagabend um 19 Uhr macht die Band Maltschik aus der Region Wil den Anfang. Dann folgt Close-Down mit Stadtrat Dario Sulzer.