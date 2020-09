Analyse Wieso die CVP trotz Sitzverlust mit der Zusammensetzung des Wiler Stadtparlaments zufrieden sein kann Als einzige Verliererin geht die CVP aus den Stadtparlamentswahlen in Wil hervor. In Panik verfallen muss sie deswegen aber nicht Gianni Amstutz 29.09.2020, 05.00 Uhr

Gianni Amstutz, Redaktor «Wiler Zeitung». Bild: PD

Die CVP verliert einen Sitz an die Juso: Die Veränderungen im Wiler Stadtparlament sind marginal. Die CVP ist erstmals nicht wählerstärkste Partei im Parlament. Auf die leichte Schulter darf die Partei das nicht nehmen. Schliesslich handelt es sich um die Fortsetzung eines schon länger anhaltenden Abwärtstrends.

In Panik verfallen müssen die Verantwortlichen dennoch nicht. Die CVP wird auch in der kommenden Legislatur im Stadtparlament eine tragende Rolle spielen.

Das liegt an der Konstellation im Stadtparlament. Weder SP und Grüne Prowil noch FDP und SVP können ohne die CVP Mehrheiten bilden. Daran hat sich nach den Wahlen nichts geändert. Mit dieser Ausgangslage kann die CVP ihre Rolle als Mittepartei weiterhin wahrnehmen.

Ihre Aufgabe in der nächsten Legislatur wird es, Extremforderungen von links und rechts in mehrheitsfähige Lösungen umzuwandeln. Diese Funktion hat sie bereits in den vergangenen vier Jahren ausgeübt. Sie muss aber lernen, diese Kompromisse den Wählerinnen und Wählern besser zu verkaufen. Sonst droht in vier Jahren der nächste Sitzverlust.



Die ausgewogenen Mehrheitsverhältnisse im Parlament dürften vor allem auch die Ratslinke beruhigen. Selbst wenn der Stadtrat nach dem zweiten Wahlgang stärker bürgerlich besetzt sein sollte als aktuell, kann das Parlament als ausgleichende Kraft agieren.

Eine rechts geprägte Stadtregierung wird sich davor hüten, bei der Ausarbeitung von Vorlagen linke Anliegen ganz aussen vor zu lassen.

Sonst drohen dem Stadtrat politische Konsequenzen. Diese reichen von Rückweisungen oder Ablehnungen im Parlament bis hin zu Referenden oder Initiativen.

Unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen kann man nach den Wahlen festhalten: Dass die Jugend im Parlament besser vertreten ist, war überfällig. Gleiches gälte eigentlich auch für die Frauen. In dieser Hinsicht befindet sich die Stadt Wil allerdings immer noch in der Steinzeit.