Restaurant Linde in Sonnental unter neuer Führung

Wiedereröffnung Auf ein Neues in der «Linde»: Sonnentaler Dorfbeiz unter neuer Führung Am Dienstag, 4. Januar, ist Wiedereröffnung: Die «Linde» in Sonnental empfängt wieder Gäste. Neue Wirtin ist Selda Taskin. 03.01.2022, 05.00 Uhr

Wirtin Selda Taskin freut sich darauf, Gäste in der «Linde» begrüssen zu dürfen. Bild: Philipp Stutz

Nach einem kurzen Gastspiel haben die Pächter, welche der «Linde» in Sonnental etwas indisches Flair vermitteln wollten, das Lokal krankheitsbedingt bereits wieder verlassen. Danach entstand ein Vakuum, wie es bereits zuvor bestanden hatte. Doch nun kehrt wieder neues Leben ein. Selda Taskin wird hier künftig Gäste bewirten. «Ich freue mich darauf», sagt sie.

Die junge Frau hat türkische Wurzeln, ist aber in der Schweiz aufgewachsen. Und spricht sympathischen Schweizer Dialekt, der «Zürichdeutsch» gefärbt ist. Selda Taskin hat ein gewinnendes Auftreten und betont:

«Bei mir steht die Freundlichkeit zu Gästen an erster Stelle. Als Gastgeberin muss ich mit Herzblut dabei sein.»

Die neue Wirtin ist gelernte Buchhalterin und hat an verschiedenen Gaststätten Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. So etwa in Wallisellen und Winterthur. Zuletzt hat sie aushilfsweise im Restaurant des Flugplatzes Sitterdorf gearbeitet. «Dort hat mich ein Stammgast darauf aufmerksam gemacht, dass die ‹Linde› zu verpachten ist», sagt Selda Taskin. Sie hat sich das Lokal angeschaut und sagt: «Es ist ein herziges Restaurant.»

Vom Gipfeli bis zum Cordon bleu

Ihr zur Seite steht ein Koch, der es gewohnt ist, auch für grössere Gesellschaften zu kochen. Die «Linde» wird morgens um 8 Uhr öffnen und Kaffee, Gipfeli und Sandwiches anbieten. Mittags stehen zwei Menus zur Wahl, und das Restaurant wird auch nachmittags geöffnet bleiben. Die ansprechend gestaltete Speisekarte ist übersichtlich und nicht «überladen». Der Gast kann zum Beispiel aus verschiedenen Sorten von Cordon bleu auswählen. Aber auch Fisch wird angeboten. Auf der Getränkekarte finden sich Weine verschiedener Provenienz. Die Preise im Offenausschank sind moderat.

Gartenwirtschaft mit Pergola

Zum Restaurant gehört eine Gartenwirtschaft mit Pergola samt Cheminée. Dieses Häuschen kann auch gemietet werden. Hinzu kommt ein kleiner Kinderspielplatz. Vor dem Restaurant, das an die Durchgangsstrasse zwischen Oberbüren und Zuzwil grenzt, befinden sich genügend Parkplätze, auch für Lastwagen. Zur Liegenschaft gehören überdies sechs Mietwohnungen.

Das zur Gemeinde Oberbüren zählende Dorf Sonnental, das rund 700 Einwohner zählt, war in den vergangenen Jahren von einer starken Bautätigkeit geprägt. Die Sonnentaler sind froh, dass das einzige Restaurant im Dorf wieder öffnet. «Es würde tatsächlich etwas fehlen, wenn es die Beiz nicht mehr geben würde», sagt ein Stammgast. Hier könne man einkehren, jassen, in der Beiz sitzen und treffe eigentlich immer ein bekanntes Gesicht an. Es sei wichtig, soziale Kontakte zu pflegen.

Trotz Corona bleibt Optimismus

Die Beiz als zweites Wohnzimmer, als Ort, an dem man laut Schriftsteller Peter Bichsel «allein und als Eigenartiger» hin kann, hat denn auch für viele eine zentrale soziale Bedeutung. Doch Stammtische sind vielerorts verschwunden. Und nun, mit den Coronavorschriften, Abstands- und Hygieneregeln, Zertifikatspflicht und der Angst vor einem neuen Lockdown, hat sich die Situation in der Gastronomie weiter verschärft. So, als wären die Restaurants alleinige Treiber der Pandemie. Dass in der «Linde» nun wieder neues Leben einkehrt, ist deshalb ein gutes Zeichen und gibt durchaus Anlass zu Optimismus.

