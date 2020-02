Wieder ein Unfall in Münchwilen: Lastwagen fährt in Auto Bei einer Auffahrkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen wurde am Freitag in Münchwilen eine Frau leicht verletzt. 07.02.2020, 17.32 Uhr

Zwischen Münchwilen und Wil kam es am Freitag zu einem Unfall. Symbolbild: PD

(kapo/rus) Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr am Freitagmorgen kurz nach 8.15 Uhr eine Autofahrerin auf der Wilerstrasse in Richtung Wil. Unmittelbar nach der Verzweigung mit der Sigenseestrasse musste die Frau verkehrsbedingt ihr Fahrzeug abbremsen. Ein nachfolgender 43-jähriger Lastwagenfahrer bemerkte das stehende Auto zu spät und fuhr in das Heck. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.