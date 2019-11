Wie ein altes Ehepaar: Zwei Flawiler Richter stehen seit Jahrzehnten gemeinsam auf der Bühne

In ihrem neuen Programm «Alles aber besser» nehmen Daniel Weniger und Wolfgang Egli den Alltag und die Politik satirisch aufs Korn: Wie soll man als gewöhnlicher Mittel-Europäer und Liedermacher auf all das reagieren, was man gemeinhin als «Leben» bezeichnet? Premiere ist am nächsten Freitag, 15. November, um 20 Uhr im katholischen Pfarreizentrum Flawil im Rahmen des SpurBar-Kulturprogramms. Letzte Tickets gibt es unter www.spurbar.ch. Für die weiteren Auftritte, unter anderem in Gossau, siehe www.wenigeregli.ch. (pd)