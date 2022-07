Rekord: Höchste Junitemperatur im Fürstenland gemessen

Wetterstation Fürstenland Rekord: Höchste Junitemperatur mit 35,3 Grad gemessen Die Daten aus Niederuzwil zeigen: Der vergangene Monat war sehr warm. Am 19. Juni wurde sogar der bisherige Hitzerekord für den Juni im Fürstenland gebrochen. Die Anzahl Gewittertage war fast doppelt so hoch wie üblich. Christoph Frauenfelder 04.07.2022, 14.05 Uhr

Anzahl Gewittertage erreichte im Fürstenland beinahe das Doppelte des üblichen Juniwerts. Bild: PD

Einmal mehr zeigte sich der Juni nicht als Monsunmonat. Es ist jener Monat, der üblicherweise viel Regen und kühle Temperaturen mit sich bringt. Die «Schafskälte» um Mitte Monat blieb gänzlich aus. In diesem Juni betrug die Temperaturabweichung 3 Grad. In der 160-jährigen Messreihe waren nur noch der Juni 2003 und 2019 wärmer. Was aber für das Fürstenland einen Rekord darstellt, ist die höchste Junitemperatur mit 35,3 Grad am 19. Juni. Auch andere Stationen in der Schweiz registrierten die höchsten Junitemperaturen seit Messbeginn.