Wetterstation Fürstenland Die enorme Trockenheit hielt auch im November an Der Frost kam dieses Jahr im Fürstenland pünktlich. Trotz des ersten Schnees war der November aber 60 Prozent zu trocken. Christoph Frauenfelder 02.12.2021, 12.00 Uhr

Im Fürstenland fiel der November etwas zu kalt und viel zu trocken aus. Bild: Patrick Luethy

Wie schon der Oktober, so fiel auch der November im Fürstenland zu kühl aus (Vergleichsperiode 1991–2020). Sein Temperaturdefizit beträgt 0,7 Grad. Nur wenige Tage verliefen über dem langjährigen Durchschnitt. Der Temperaturumfang bewegte sich zwischen –2 und 12 Grad. Der erste Frost ist termingerecht am 6. November eingetreten. Dies, obwohl die frostfreie Zeit im Fürstenland zunehmend länger wird.

Seit September massiv zu trocken

Die grosse Trockenheit vom September und Oktober setzte sich auch im November fort. Gegenüber dem Referenzwert 1991–2020 wurden lediglich 40 Prozent an Niederschlägen verbucht. Doch der absolut trockenste November brachte das Jahr 2011. Da war keinen Tropfen Niederschlag zu messen. Er ist der einzige niederschlagsfreie November in der 160-jährigen Messreihe.

Mit geringer Abweichung vom Durchschnitt fiel am 26. November der erste Schnee im Fürstenland, dabei kam es gleich auch zur ersten Schneedecke. Auf dem Säntis lag Ende November ein Meter Schnee.

Feuchte Luft, viele Wolken, spärliche Sonnenscheindauer

Als Folge des hohen Bewölkungsgrades von 88 Prozent lieferte die Sonne lediglich 75 Prozent des langjährigen Durchschnitts. Wie der Oktober, so brachte auch der November das Doppelte an Nebeltagen. Allgemein ist aber die Nebelproduktion über mehrere Jahrzehnte gemittelt stark im Rückgang begriffen. So wurden vor 100 Jahren noch doppelt so viele Nebeltage verzeichnet wie heute.

Der meteorologische Herbst (September bis November) ergab dieses Jahr eine normale Durchschnittstemperatur, ein Defizit an Niederschlägen von 60 Prozent und eine leicht überdurchschnittliche Sonnenscheindauer im langjährigen Vergleich.

Ausblick auf den Dezember

Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass der Dezember mit der höchsten Bewölkung und mit der geringsten Sonnenscheindauer aufwartet. Im ganzen Jahr zeigt sich nie so viel Nebel wie im Dezember. Oktober bis Januar sind allgemein nebelreiche Monate.

Der Temperaturumfang bewegt sich im Dezember normalerweise zwischen –8 und 13 Grad, die Extremwerte seit Messbeginn vor 160 Jahren lagen allerdings zwischen –17 und 19 Grad. Der Dezember ist in den vergangenen zehn Jahren wärmer, sonniger und trockener geworden. In das erste Monatsdrittel fällt der erste Eistag (ganztags unter 0 Grad). Ohnehin herrscht in den ersten zwei Wochen ein kalter Vorwinter mit etwas Schnee und einer garstigen Bise aus Nordost.

Grüne Weihnachten: Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent

Die zweite Dezemberhälfte bringt mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent das recht pünktlich eintreffende «Weihnachtstauwetter» mit milden Temperaturen, etwas Regen und demzufolge im Unterland oft grünen Weihnachten. Erst zum Jahreswechsel hin wird es wieder kälter.

Insgesamt sinken die Temperaturen im Dezember um rund 2 Grad. In den Morgenstunden zeigt sich oft Frost, nur um die Weihnachtszeit ist es meist frostfrei. In einem Extremfall wurde es mit 16 Grad (1983) sehr mild.

Den ganzen Monat über herrscht ein geringes Niederschlagsrisiko von 35 Prozent sowie eine tägliche Sonnenscheindauer von nur eineinhalb Stunden. Vereinzelt schert das Dezemberwetter völlig aus dem Rahmen und hält sich nicht im Geringsten an die Durchschnittswerte. So schwankten die bisherigen Monatstemperaturmittel zwischen 13 Grad zu kalt und 4 Grad zu warm. Die Niederschläge schwankten zwischen zwei Prozent und dem Doppelten der Norm.