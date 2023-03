Wetterstation Fürstenland: Februar brachte erste Vorfrühlingstage

Wetterstation Fürstenland Der Februar brachte bereits die ersten Vorfrühlingstage – insgesamt waren die drei Wintermonate 40 Prozent zu trocken Nur fünf Niederschlagstage gab es im Februar. Der Monat war zudem 2,2 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt, wie die Daten der Wetterstation Fürstenland in Niederuzwil zeigen. Christoph Frauenfelder 03.03.2023, 14.00 Uhr

Die Schneeglöckchen blühten bereits Anfang Februar – drei Wochen früher als im Durchschnitt. Bild: Patrick Pleul/dpa

Die Periode von zu warmen Monatstemperaturmitteln wird seit Dezember 2021 lückenlos weitergeführt. Der Februar ist bekannt als sonniger und trockener Spätwintermonat. Diese Erwartung hat er dieses Jahr nicht nur erfüllt, sondern auch deutlich überboten. Insbesondere die Monatsmitte brachte sehr milde Vorfrühlingstage. Die täglichen Temperaturabweichungen bewegten sich in dieser Zeit bis zu zehn Grad über der jahreszeitlichen Norm.

Damit vergrösserte sich der ohnehin grosse Vegetationsvorsprung weiter. Schon Anfang Februar blühten die Schneeglöckchen, drei Wochen früher als im Durchschnitt. Der beachtliche Temperaturüberschuss beträgt für den Februar 2,2 Grad (Referenzwert 1991–2020). Dieser Wert liegt aber noch weit hinter dem absoluten Februarrekord, der vor drei Jahren noch drei Grad höher lag. Die Temperaturen bewegten sich zwischen minus 7 und 16 Grad.

Massiv zu trocken und überdurchschnittlich sonnig

An lediglich fünf Niederschlagstagen wurden nur 40 Prozent des erwarteten Niederschlags gemessen. Dieser Wert stellt aber noch längst keinen Rekord dar. An nur gerade einem Tag konnte auf 500 Metern noch eine dünne Schneedecke beobachtet werden. Da der Luftdruck extrem hoch war, herrschte eine geringe Bewölkung mit einer üppigen Sonnenscheindauer, dreimal mehr als im Januar. Sie liegt 30 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt.

Im Seerhein zwischen Tägerwilen und Konstanz bringt die aktuelle Trockenperiode neue Inseln zutage. Bild: Robert Hahn Bauer

Insgesamt überwog im Februar die teils stürmische Bise aus Nordost. Sie ist typisch für den Februar und brachte Windspitzen bis 60 Kilometer pro Stunde. Auf dem La Dôle im Waadtländer Jura wurden aber gleichzeitig 150 Kilometer pro Stunde gemessen.

Der meteorologische Winter ist mit dem Februar abgeschlossen. Er zeigte sich zwei Grad zu warm und 40 Prozent zu trocken. Die Sonne erwirtschaftete den erwarteten Durchschnittswert.

Der März wird in der Regel stürmisch und sonnig

Wagen wir einen Ausblick auf den März. Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass der März mit seinen Frühlingsstürmen der windreichste Monat des Jahres ist. Die Temperaturen bewegen sich in diesem Monat üblicherweise zwischen –5 und 19 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 140 Jahren lagen allerdings zwischen –15 und 22 Grad. Der März ist in den vergangenen zehn Jahren wärmer, trockener und deutlich sonniger geworden. Er bringt beinahe die doppelte Sonnenscheindauer des Februars.

Jetzt steigen die Temperaturen rasant an, im Laufe des Monats sind es rund vier Grad. Zunächst tauchen Anfang Monat noch gehäuft Morgenfröste auf. Sie werden aber immer seltener. Die Besonnung nimmt im Laufe des Monats von drei auf fünf Stunden täglich zu. Auffallend ist die sehr trockene Zeit um Mitte März. Da fällt im langjährigen Mittel nur etwa jeden vierten Tag Niederschlag. Doch die Landwirte lieben die Trockenheit für die Bestellung der Felder: «Märzenstaub bringt Frucht und Laub» oder «Gertrud (17. März) ist die erste Gärtnerin».

Ende Monat zeigt sich im Durchschnitt die letzte Schneedecke. Hier ist die Streubreite allerdings sehr gross, sie liegt zwischen Februar und Mai. Bald blühen die Weidenkätzchen, der Huflattich und das Leberblümchen. Das Buschwindröschen kündet den Erstfrühling an.

Bisherige Märzen-Rekorde

Hin und wieder hält sich das Wetter in keiner Weise an den Normalverlauf. So lagen im März die Niederschläge bisher auf einer Bandbreite von zehn Prozent bis zum Dreifachen der Norm. Vereinzelt brachte der März eine gigantische Schneemenge. So im Jahr 2006 mit einer 45 Zentimeter dicken Schneedecke auf 500 Metern. Die Monatstemperaturmittel schwankten bisher – mit der Referenzperiode 1991–2020 verglichen – zwischen zehn Grad zu kalt und vier Grad zu warm.