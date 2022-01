Rückblick Wetter im Fürstenland: Rekordschnee im Januar

Wetterstation Fürstenland 2021 brachte Rekordschnee im Januar, einen verregneten Sommer und eine herbstliche Trockenheit Das vergangene Jahr brachte einige Wetterrekorde. Der Schnee vom Januar geht in die Wetterbücher ein. Der März zeigte sich sommerlich. Ein nasser Sommer und ein sehr trockener Herbst kennzeichnen die weiteren Eckdaten des vergangenen Jahres. Christoph Frauenfelder 07.01.2022, 17.00 Uhr

Enorme Niederschläge Mitte Januar sorgten für einen Rekordschnee im Flachland. Bild: Michel Canonica

Auf den ersten Blick scheint das Wetter im Jahr 2021 moderat und der Norm entsprechend abgelaufen zu sein. Doch bei genauerem Hinschauen zeigen sich einige Wetterrekorde.

Der Jahresdurchschnitt der Temperatur fiel mit 9,9 Grad praktisch normal aus. Die Abweichung beträgt gegenüber dem langjährigen Durchschnitt 1991-2020 lediglich plus 0,3 Grad. Die drei Jahre zuvor waren massiv wärmer. Macht die Klimaerwärmung Pause? Über einen längeren Zeitraum betrachtet steigt die Fieberkurve der Erde unaufhaltsam. Da hat ein einzelnes Jahr keinen Einfluss.

Rekordschnee im Januar

Winterwunderland beim Skilift Oberwangen. Bild: Andrea Stalder (16. Januar 2021)

Die enormen Niederschläge sorgten Mitte Januar für eine Schneehöhe von nahezu einem halben Meter. Dabei handelte es sich um die höchste Schneehöhe im Fürstenland seit Messbeginn dieser Messgrösse im Jahre 1959.

Die Jahressumme des Niederschlags ergab 109 Zentimeter, eine geringfügige negative Abweichung. Nasse Monate standen einem sehr trockenen Herbst gegenüber. Seit 2002 sind die Jahresniederschläge defizitär.

Es wird immer stürmischer

Schon im Februar leistete die Sonne Überdurchschnittliches. Diesen Trend hielt sie bis in den Juni aufrecht. Danach folgten zwei kühle und trübe Sommermonate. Die erwartete Jahressumme der Sonnenstunden wurde recht genau erreicht.

Dass die Jahre immer windiger werden, zeigt sich im Windmittel, das 15 Prozent über der Norm lag. Die hohe Anzahl der Sturmtage führte zu einem 50-prozentigen Überschuss. Die Wetterlagen wechseln immer schneller und turbulenter. Im Sommer kommen auch immer heftigere Gewitterböen am Boden hinzu. Diese brachten im Juni die Jahresspitze von 83 Kilometern pro Stunde.

Verregneter kühler Sommer

Der Juli lieferte eine massiv überdurchschnittliche Regenmenge. Es zeigte sich im Sommer keine prekäre Trockenperiode. Diese trat umso massiver im Herbst ein. Er brachte nur 40 Prozent des langjährigen Durchschnitts an Niederschlag. Doch im Herbst benötigen Vegetation und Kulturen weitaus weniger Wasser als im Sommer mit seinen hohen Verdunstungsraten und dem ungestümen Wachstum der Vegetation.

Mitte Juli führte die Thur in Lütisburg ungewöhnlich viel Wasser. Bild: Sara Stojcic

Bis zum Frühlingsbeginn lag die Vegetation nach dem milden Winter noch bis zu zehn Tage im Vorsprung. Dieser verringerte sich aber rasant im kalten April und Mai. Ab Juni lag die Pflanzenentwicklung bis zum Jahresende permanent bei zehn Tagen im Rückstand. Das klassische Weihnachtstauwetter bescherte dem Fürstenland einen sehr milden Jahresausklang mit Temperaturen bis 15 Grad.

Ausblick auf das neue Jahr

Wagen wir einen Ausblick auf das Jahr 2021, wobei eine Prognose auf diesen Zeitraum hinaus unmöglich ist. Das Klimamittel (1991-2020) zeigt aber, dass das Jahr im Fürstenland sowie im unteren und mittleren Toggenburg einen Temperaturumfang von -11 bis 33 Grad aufweist, die Extremwerte seit Messbeginn vor 140 Jahren bewegten sich bisher zwischen -24 und 36 Grad.

In den vergangenen zehn Jahren sind die Jahrestemperaturen um 0,6 Grad gestiegen. Diese Tendenz wird sich weiter halten, auch wenn einmal ein Jahr zwischendurch normal oder untertemperiert ist. Die Hitzetage (über 30 Grad) haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Die massive Erwärmung hat mit den 80er-Jahren begonnen.

Die Jahresniederschläge liegen bei 120 Zentimeter, Tendenz abnehmend. Die Extremwerte bewegen sich zwischen 70 und 190 Zentimeter. Die Sonne scheint durchschnittlich 1600 Stunden. Hier erstreckt sich der Umfang von 1100 bis 1900 Stunden jährlich. Heute sind es jährlich 60 Stunden mehr als noch vor zehn Jahren.

Die Wetterwiederholungen im Jahresverlauf

Aus der Wetterbuchhaltung lassen sich im Jahresverlauf (30-jähriges Mittel) einige recht zuverlässige Wetterwiederholungen herauslesen. Sie nennen sich Wettersingularitäten und treten in drei Jahren mindestens zweimal auf. Dabei sind die Intensitäten nicht immer gleich gross oder es zeigen sich auch Verschiebungen von einigen Tagen.

Der Januar ist der Hochwintermonat mit den tiefsten Jahrestemperaturen. Diese Kälte geht nicht selten in einen markigen und schneereichen Nachwinter im Februar über. Im März findet eine kraftvolle Erwärmung statt, die Vegetation erwacht. Der April macht, was er will. Die «Eisheiligen» Mitte Mai, die im Volksglauben wohl am stärksten verwurzelte Wetterregel, sind äusserst unzuverlässig geworden. Oft treten sie gar nicht mehr auf. Dafür ist im Juni immer mehr Verlass auf die «Schafskälte»: Feuchtkühle Meeresluft strömt vom Atlantik her in den Kontinent ein, wird hier in der ersten Sommerhitze angehoben und regnet aus.

Ende Juli und Anfang August haben wir die heisseste Zeit des Jahres, die «Hundstage». Im September beglückt uns der «Altweibersommer» mit einer stabilen und milden Schönwetterlage, welche nicht selten in den «Goldenen Oktober» hinüber greift. Danach geht es rasant abwärts mit den Temperaturen. Das «Martinisömmerchen» (St.Martin 11. November) bringt uns die letzte ruhige Schönwetterlage vor dem Winter. Das «Weihnachtstauwetter» sorgt um die Weihnachtszeit für sehr milde Temperaturen.