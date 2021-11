Wetter Sehr trockener, dafür sonniger goldener Oktober Rückblick auf den Oktober und Ausblick auf den November: Im November scheint die Sonne nur noch halb so viel wie im Oktober. Christoph Frauenfelder 02.11.2021, 16.00 Uhr

Bisher waren dieses Jahr fünf Monate zu warm und fünf Monate zu kühl. So auch der Oktober mit einem minimalen Temperaturdefizit von 0,4 Grad gegenüber dem langjährigen Mittel 1991–2020. Die ersten Tage zeigten sich noch absolut sommerlich mit einem Sommertag von 25,1 Grad am 3. Oktober. Dies ist der zweitspäteste Sommertag in der 160-jährigen Messreihe.