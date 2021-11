In diesem Jahr haben sich 105 Brennereien der Herausforderung gestellt und für den Wettbewerb bei DistiSuisse knapp 600 Produkte eingereicht. Sieben Brennereien sind an der Prämierungsfeier Ende Oktober in Luzern mit dem Titel «Brenner des Jahres 2021» geehrt worden. 113 Produkte sind mit Gold und 323 mit Silber ausgezeichnet worden. Gemäss Medienmitteilung hat eine 30-köpfige Jury von DistiSuisse in einem Degustationsmarathon von drei Tagen die Spirituosen nach Aussehen, Geruch, Geschmack und Gesamteindruck beurteilt. fem