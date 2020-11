Interview Wer wird neuer Wiler Stadtpräsident: Dario Sulzer oder Hans Mäder? – die beiden Kandidaten im Streitgespräch Am 29. November wählt Wil den neuen Stadtpräsidenten. Die Entscheidung fällt zwischen dem amtierenden Stadtrat Dario Sulzer (SP) und dem Eschliker Gemeindepräsidenten Hans Mäder (CVP). Gianni Amstutz 11.11.2020, 17.00 Uhr

Vor dem zweiten Wahlgang sind beide Kandidaten zuversichtlich, der nächste Stadtpräsident der Stadt Wil zu werden. Bild: Gianni Amstutz

Hans Mäder, Sie haben im ersten Wahlgang über 700 Stimmen mehr gemacht als ihr einzig verbliebener Konkurrent, Dario Sulzer. Haben Sie den Champagner für die Wahlfeier am 29. November schon kühl gestellt?

Mäder: Nein, überhaupt nicht. Es kann ja noch alles passieren.

Hand aufs Herz: Durch den Vorsprung im ersten Wahlgang und den Rückzug des FDP-Kandidaten Daniel Meili müssen Sie sich doch in der Favoritenrolle sehen.

Mäder: Es ist so, dass einiges für mich spricht: der Vorsprung aus dem ersten Wahlgang sowie auch der Umstand, dass Wil eher bürgerlich wählt. Ich rechne mir schon gute Chancen aus.

Dario Sulzer, im Moment deutet wenig darauf hin, dass sie das Blatt noch wenden können. Was stimmt Sie zuversichtlich?

Sulzer: Es ist ein Rückstand, den ich noch aufholen kann. Es steht nicht fest, dass alle Stimmen von Daniel Meili im bürgerlichen Lager bleiben und automatisch an Hans Mäder gehen werden. Ich biete eine Alternative zur jahrzehntelangen CVP-Vertretung im Stadtpräsidium.

Dann denken Sie, dass Sie auch Bürgerliche ansprechen können, die sich einen Wechsel an der Spitze der Stadt wünschen, was die Parteifarben angeht?

Sulzer: Ja, damit rechne ich. Ich glaube auch, dass es viele Wählerinnen und Wähler gibt, die es als Vorteil sehen, wenn ein bisheriger Stadtrat das Präsidium übernimmt.

Selbst wenn Sie die Wende noch schaffen: Im Parlament wie voraussichtlich auch im Stadtrat sähen Sie sich einer bürgerlichen Mehrheit gegenüber. Da wären Ihre Gestaltungsmöglichkeiten doch stark eingeschränkt.

Sulzer: Ich bin Sozialdemokrat mit ganzem Herzen, aber ich wäre ein Stadtpräsident für alle Wilerinnen und Wiler. Ich bin ein Vermittler, der gut zuhören und auf die Leute zugehen kann, egal von welcher politischen Couleur. Ich traue mir zu, mit einer bürgerlichen Mehrheit im Parlament oder im Stadtrat gut zusammenzuarbeiten.

Mäder: Das Problem ist ja derzeit eher, dass du mit der eigenen Klientel beschäftigt bist.

Wie meinen Sie das?

Mäder: Die Situation mit Timo Räbsamen (Anmerkung der Redaktion: Juso-Politiker Timo Räbsamen postete auf Social Media einen Beitrag, in dem er das Kürzel ACAB verwendete, das für All Cops Are Bastards steht) ist für Dario sicher nicht einfach. Das könnte schon einige Leute beeinflusst haben.

Sulzer: Das überrascht mich, dass du dieses Thema aufnimmst. Ich bin nicht verantwortlich für die Aussagen von Jungsozialisten. Wer mich und meine Politik kennt, weiss, dass die Vermutung absurd ist, ich würde so eine Aussage gutheissen.

Mäder: Um das klarzustellen: Daran zweifle ich nicht. Was ich sage, ist, dass dies für deine Wahlchancen nicht förderlich war.

Sulzer: Ich sehe meine Wahlchancen intakt. Was aber stimmt, ist, dass es einfacher ist, mich als amtierenden Stadtrat zu kritisieren. Hans Mäder, der von aussen kommt, bietet da weniger Angriffsfläche.

Bei Ihnen, Hans Mäder, könnten Kritiker aber Ihre fehlende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit hauptberuflichen Stadträten und einem Parlament ins Feld führen. Unterschätzen Sie den Wechsel vom Dorf Eschlikon in die Stadt Wil?

Mäder: Nein, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. In Eschlikon ist aber auch nicht alles einfach. Auch dort gibt es gestandene Persönlichkeiten im Gemeinderat. Ich habe dort unter Beweis gestellt, dass ich ein Gespür dafür habe, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, um Geschäfte vorwärtszubringen.

Wenn Sie sagen, dass bei der Kathi-Frage schon eine Lösung gefunden werde, könnte aber der Eindruck entstehen, Sie unterschätzten die Herausforderungen in Wil etwas.

Mäder: Keinesfalls, aber ich glaube, bei der Kathi-Frage ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Lösung zu finden. Dafür braucht es oft ganz wenig.

Sulzer: Es ist für einen Aussenstehenden natürlich einfach zu sagen, man könne es besser machen. Mit meinen acht Jahren Erfahrung im Stadtrat weiss ich, dass es oft anspruchsvoll ist, eine Lösung zu finden. Manchmal braucht es viel Zeit, Energie und Überzeugungsarbeit.

Mäder: Das sehe ich auch so. Ich war schon ein paar Mal an den Sitzungen des Stadtparlaments. Mir ist aufgefallen, dass primär versucht wird, die eigenen Positionen durchzubringen – auch vom Stadtrat. Ich vermisse etwas die Fähigkeit, auf andere Ansichten einzugehen. Das ist mehr eine Frage des Stils als des Inhalts.

Egal, wer von Ihnen das Rennen macht, derjenige wird für das Finanzressort zuständig sein und das in einer wirtschaftlich anspruchsvollen Zeit. Hans Mäder, Sie haben gesagt, eine Steuererhöhung aufgrund der Coronakrise sei nicht nötig. Der Stadtrat hat nun aber auch deshalb für die nächsten Jahre eine Steuererhöhung angekündigt.

Mäder: Die Zahlen muss man ernstnehmen. Ich glaube nur nicht daran, dass die Steuererhöhung wegen Corona kommen muss. Die Unternehmenssteuerreform werden die Gemeinden aber schon spüren. Deshalb, und auch weil die Steuern in den vergangenen Jahren um elf Prozentpunkte gesenkt wurden, halte ich eine Erhöhung für vertretbar.

Sulzer: Das ist nur die halbe Wahrheit. Die Steuerreform ist für Einnahmeausfälle von rund 3,5 Millionen Franken verantwortlich. Weitere 3,5 Millionen Franken an Steuereinnahmen werden uns wegen der Coronakrise fehlen. Das Defizit lässt sich durch diese zwei Faktoren grösstenteils erklären.

Mäder: Was ich nicht verstehe, ist, dass man den Steuerfuss nicht schon im nächsten Jahr erhöht. Wenn der Stadtrat jetzt schon sieht, dass es eine Steuererhöhung benötigt, sollte er sie auch beantragen.

Sulzer: Wir wollten nicht nach dem Coronajahr, das auch für viele Wilerinnen und Wiler ein schwieriges war, gleich noch die Steuern erhöhen. Kurzfristig können wir mit unserem Eigenkapital Defizite verkraften. Auf lange Sicht würde ohne Steuererhöhung aber das Eigenkapital zu stark sinken und die Verschuldung zu sehr steigen.

Trotz prognostizierter Verluste will der Stadtrat sogar noch mehr investieren als in den Vorjahren. Müsste die Stadt nicht auch etwas kürzertreten?

Sulzer: Wir haben einen Investitionsstau. Jetzt noch weniger zu investieren, wäre falsch. Wir haben keinen Wunschbedarf im Budget. Alles, was wir geplant haben, ist absolut notwendig. Zudem wäre es verfehlt, wenn der Staat in einer Zeit, in der überall die Umsätze einbrechen, fast komplett auf Investitionen verzichten würde. Investitionen sind auch ein Beitrag für das Gewerbe und ein positives Zeichen an die Wirtschaft.

Mäder: Ich bin einverstanden damit, dass Wil das Investitionsvolumen trotz der Coronakrise konstant halten muss. Eine Stadt muss aber keine antizyklische Konjunkturpolitik betreiben. Wir brauchen gleichbleibende Investitionen. Dabei scheint mir wichtig, dass diese aus der eigenen Tasche finanziert werden können. Es kann nicht sein, dass Investitionen nur aus Fremdkapital bezahlt werden. Dann leben wir auf Kosten der nächsten Generation.

Dario Sulzer, Sie sehen die Investitionen der Stadt auch als wichtig für das Gewerbe. Der Stadtrat hat es aber versäumt, das Vergaberecht so anzupassen, dass Aufträge in der Region behalten werden können.

Sulzer: Wenn wir Aufträge freihändig vergeben können, berücksichtigen wir, wo immer möglich, regionale Unternehmen. Wenn wir Aufträge öffentlich ausschreiben müssen, ist das rechtlich nicht möglich.

Aber der Stadtrat könnte die Kriterien doch so anpassen, dass dies vermehrt möglich wäre.

Sulzer: Im Rahmen, in dem dies möglich ist, wäre ich dafür. Man könnte beispielsweise Qualität, Nachhaltigkeit und Ökologie höher gewichten und dafür den Preis etwas weniger. Das garantiert aber noch nicht, dass ein regionaler Anbieter zum Zug kommt. Kriterien, die zu Gunsten regionaler Anbieter ausgelegt werden dürften, sind im Beschaffungsrecht nicht erlaubt.

Mäder: Der Preis ist bei einer Ausschreibung immer relevant. Ich finde das auch gut so. Es kann nicht sein, dass die regionalen Anbieter den Zuschlag erhalten, wenn sie um einiges teurer sind. Wenn ein Unternehmen von Basel, wie etwa beim Mittagstisch-Catering, den Auftrag günstiger erledigen kann, spricht das auch für dessen Effizienz. Ich bin aber einverstanden, dass bei Ausschreibungen auch ökologische Aspekte in die Vergabekriterien einfliessen sollen.

Ökologie ist in Wil auch wegen des Klimanotstands ein Thema. Dario Sulzer, Sie streben die Klimaneutralität auf dem ganzen Stadtgebiet bis 2030 an. Das ist doch utopisch.

Sulzer: Das ist die berechtigte Forderung der Klimajugend. Ich erachte sie durchaus als umsetzbar. Es braucht nur den Willen dazu. Aber es würde mehr Massnahmen und Investitionen benötigen.

Mäder: Ich finde, wir können uns hohe Ziele setzen. Es darf aber nicht sein, dass wir dann aufgrund dessen einzelne Massnahmen zum Klimaschutz als alternativlos betrachten. Wir müssen dort investieren, wo wir wirklich etwas bewegen können, denn das Geld für Investitionen ist begrenzt. Als besonders wichtig erscheinen mir Gebäudesanierungen und das Ersetzen von Ölheizungen. Da ist aber nicht nur der Staat gefragt, sondern jeder einzelne Bürger.

Sulzer: Ich glaube, wir können nicht einfach warten, bis Private von sich aus ihr Gebäude energetisch sanieren. Die Stadt hat hier eine wichtige Aufgabe. Sie soll Privaten beratend zur Seite stehen und den Nutzen von energetischen Sanierungen aufzeigen. Diese Aufklärungsarbeit zusammen mit einer Subventionierung ist entscheidend, damit wir unsere Ziele erreichen.