Reportage Wer ist Autotuner, wer ist Poser? Zwei Tuning-Fans aus Wil weisen auf die feinen Unterschiede hin Individualität gegen den Kampf um Aufmerksamkeit: Zwei Szenen treffen aufeinander. Autoposer halten die Polizei auf Trab, die Ohren von Passanten berieselt und die Medien mit Schlagzeilen versorgt. Die bösen Blicke dafür ernten oftmals die Autotuner. Janine Bollhalder 23.10.2020, 17.00 Uhr

Leute, die ihr Auto mögen, sind daran zu erkennen, dass sie länger in der Waschstrasse verweilen. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Sogenannte Autoposer sind seit geraumer Zeit nicht mehr aus den Schlagzeilen wegzudenken. Das Problem dabei ist jedoch, dass sie durch ihr Verhalten dafür sorgen, dass eine andere Gruppe von Autoliebhabern mitverurteilt wird: die Autotuner.

Doch wer sind die Tuning-Fans und was sagen sie zur Situation?

Jeremy Schneider* ist Autotuner. Sein Auto ist modifiziert, für rund 100'000 Franken hat er das Fahrzeug nach seinen Wünschen abgeändert. Vom Begriff Autoposer distanziert er sich aber ganz klar:

«Bei uns Autotunern geht es nicht darum, um jeden Preis aufzufallen. Es geht für uns um Individualität. Durch die Änderungen am Fahrzeug möchten wir unseres von der Masse gleich aussehender Fahrzeuge abheben.»

Modifikationen sind im Fahrzeugausweis eingetragen

Jeremy Schneider wohnt in der Nähe von Wil, ist gelernter Koch und bastelt an seinem Auto nun schon seit 15 Jahren. Gemacht hat er daran schon alles Mögliche: optische Veränderungen, frechere Felgen und ausgewechselte Karosserieteile. Er hat das Interieur modifiziert sowie auch motortechnische Änderungen vorgenommen.

Wichtig ist aber: «Alle Abänderungen habe ich im Fahrzeugausweis eintragen lassen und habe die Gutachten stets griffbereit im Auto.» Denn, und das sei ihm seit dem Aufkommen der Autoposer besonders aufgefallen, getunte Autos werden bei Polizeikontrollen fast immer genauer in Augenschein genommen.

In neun von zehn Fällen ernte er kritische Blicke und werde von der Strasse gewunken, sagt Schneider. Ob es dabei einen Unterschied mache, ob eine Frau oder ein Mann hinter dem Steuer sitze, könne er nicht sagen. Was ihm aber auffalle: «Manche, besonders junge Polizisten, sind sehr ehrgeizig bei der Suche nach illegalen Änderungen am Fahrzeug.» Darüber könne er aber hinwegschauen. Schneider weiss: Bei seinem Auto ist alles in Ordnung.

Und genau das ist es, was dem 36-Jährigen und seinen Kollegen aus der Autotunerszene sauer aufstösst:

«Wir werden öfter kontrolliert als jene Personen, die eine alte Rostlaube fahren. Nur, weil unsere Fahrzeuge nicht dem Originaltyp der jeweiligen Marke entsprechen.»

Darin sieht er einen grossen Irrtum, denn die Tuner stecken sehr viel Zeit, Geld und Geduld in die Bearbeitung ihres Autos. Faktoren, die dafür sorgen, dass dem Fahrzeug grosse Sorge getragen wird.

Von einer simplen Änderung der Felgen bis zu einem kompletten Umstyling: Autotuner individualisieren ihre Fahrzeuge nach ihrem Geschmack. Friedemann Vogel / EPA

Mit der Bearbeitung seines Autos ist Schneider fertig. Auch wenn in der Szene grundsätzlich gilt: «Das Auto eines Tuners ist nie fertig.» Doch Schneider sagt, dass, wenn man älter werde, noch andere Lebenskosten anfallen. Da rückt das Auto schon mal ein wenig in den Hintergrund – zumindest das Individualisieren. Der Unterhalt fällt weiterhin an.

Doch da in seinem Fahrzeug viele Stunden Arbeit und eine Stange Geld stecken, fährt Schneider nur an besonderen Anlässen damit – wie etwa für eine Sonntagsausfahrt oder den Besuch eines Szenetreffens. «Wenn man täglich unterwegs ist, kann schneller etwas passieren. Nur schon ein Lackschaden würde mich ärgern.» Um dies zu vermeiden, hat er ein Alltagsauto. Dieses hat er bislang nur in kleinem Ausmass modifiziert.

Auch schon Stinkefinger gezeigt bekommen

Die Vorurteile gegen die Autotunerszene ärgern und verletzen Jeremy Schneider. Trotzdem versteht er, dass «Otto Normalbürger» einen Tuner nicht von einem Autoposer unterscheiden kann. Ein Grund, weshalb er auch schon unterwegs einen Stinkefinger gezeigt bekam. «Einen Anhaltspunkt, um Tuner zu erkennen, gibt es aber», sagt er: Autoposer fahren mehrfach die gleiche Strecke und das möglichst an einem Ort vorbei, an dem es viele Leute hat.

Worum es den Posern dabei jedoch geht, kann Schneider nicht mit Sicherheit sagen. Er vermutet, dass im Gegenteil zur Tunerszene das Auffallen einen sehr hohen Stellenwert hat. Es gehe darum, zu zeigen, was man hat und was man sich leisten kann. Dass Autoposer dazu aber bevorzugt auf laute und schnelle Autos setzen, lediglich, weil diese ein Prestigesymbol sind, denkt Schneider nicht.

«Bestimmt haben sie auch grosse Freude an den Autos, denn diese Fahrzeuge bewegen sich im hochpreisigen Bereich.»

Autoenthusiast Lukas Bieri. Janine Bollhalder

Diese Meinung teilt auch Motorradmechaniker Lukas Bieri aus Algetshausen. Seine Familie führt eine Opel-Garage. Naheliegend, dass der 22-Jährige für «alles, was einen Motor hat», Begeisterung hegt. Als Autotuner bezeichnet er sich nicht gerne – das klinge zu sehr nach Autoposer. Zu sehr danach, all jene mit einem modifizierten Auto in den gleichen Topf zu werfen. Er sagt:

«Ich bin ein Autoenthusiast.»

An seinem Opel hat er schon so viele Änderungen gemacht, dass er sie nicht alle spontan aufzählen kann. Er bestätigt den Grundsatz der Tuner: «Mein Auto ist ein Werk, das nie fertig wird.» Die Modifikationen, welche er bislang zusammen mit seinem Bruder, einem Automechaniker, gemacht hat, ergeben summiert den Kaufpreis eines Kleinwagens. Das aber seien sie ihm wert:

«Manche sparen für ein Haus oder für eine Familie. Ich lebe jetzt und will das Geld für mein Auto ausgeben. Es ist ein Unikat.»

Auch Bieri sei schon auf – wie er sagt – investigative Polizisten gestossen. Und selbst, wenn er alle erforderlichen Unterlagen bei sich weiss, bereiten ihm diese Untersuchungen stets Bauchschmerzen. Unterwegs erlebte er ebenfalls schon negative Reaktionen auf sein Fahrzeug. «Manche verstehen diese Leidenschaft für Autos einfach nicht. Die zeigen mir schon mal einen Vogel.»

Die Freude am Tunen, Ändern und Individualisieren teilt er mit Freunden und Unbekannten aus der Szene. Er sei oft an die Tuningtreffen gegangen, manchmal sogar über die Landesgrenze hinaus. Natürlich noch vor Corona. Man komme mit Gleichgesinnten schnell ins Gespräch, entwickle Freundschaften. Bieri sagt:

«Ein Auto ist wie eine Identitätskarte.»

Vom Aussehen oder dem Charakter des Fahrers auf das Auto schliessen oder umgekehrt, funktioniere aber nicht. Er habe auch schon Personen kennen gelernt, deren Fahrzeug er sich komplett anders vorgestellt habe. An den Treffen der Autotuner ernte man Begeisterung für das eigene Fahrzeug. Diese Leidenschaft für Autos schenkt Bieri ein Teilverständnis für das Verhalten der Poser:

«Wenn man sein Fahrzeug liebt, freut man sich über die Aufmerksamkeit und Zustimmung von anderen.»

Aber dieses Interesse mit mehrfachen Fahrten an frequentierten Plätzen vorbei, zwischen hohen Häusern hindurch, wo «es so schön schallt», zu erzwingen, kann Bieri nicht nachvollziehen.

Alle Änderungen an seinem Opel kann er nicht mehr aufzählen: das Innenleben des getunten Autos von Lukas Bieri. Janine Bollhalder

Bieri nennt nicht nur den getunten Opel sein Eigen, sondern auch einen Triumph Spitfire, einen Alltagswagen und mehrere Motorräder – auch getunte. Es mache ihm aber nichts aus, mit seinem modifizierten Opel, den er seit rund vier Jahren fährt, auch mal durch den Regen zu fahren. «Da fällt mir kein Zacken aus der Krone», sagt er und lacht. Er putze das Fahrzeug danach gründlich, denn: «Ich liebe mein Auto und mache diese Arbeit daher gerne.»

Dass man den Unterschied zwischen Autoliebhabern und Autobenutzern bei der Reinigung des Fahrzeuges erkennt, bestätigt auch Daniel von Rotz, Geschäftsleitungsmitglied des Unternehmens Auto Welt von Rotz in Wil.

«Leute, die ihr Auto mögen, verbringen viel mehr Zeit in der Waschstrasse.»

Von Rotz ist Fachmann, wenn es um das Thema Tuning geht: In der Garage werden Abgasanlagen angebaut, Felgen gewechselt, Folien angebracht – ein neuer Trend, wie von Rotz sagt –, Scheiben getönt und Fahrzeuge tiefer gelegt.

Daniel von Rotz, Geschäftsleitungsmitglied der Autogarage von Rotz, in einem getunten Golf. Janine Bollhalder

Von Rotz hat die mediale Aufmerksamkeit um die Autoposer ebenfalls beobachtet. Er teilt die Meinung, dass man die Begriffe «Poser» und «Tuner» separieren muss.

«Natürlich tunen auch manche Poser ihre Fahrzeuge. Aber das, was sie damit machen, also das unnötige Beschleunigen und die Verursachung von Lärm, hat mit Tuning nichts zu tun.»

Es gehe hierbei um Aufmerksamkeit. Für Tuner hingegen – das sagt auch Tuningfachmann von Rotz – gehe es vielmehr um Individualität: Das eigene Fahrzeug soll sich von der Masse abheben.

Es gibt verschiedene Arten von Tuning

Den typischen Tuner kann von Rotz nicht beschreiben. «Es kommen Leute aller Altersklassen in die Garage, um ihr Auto modifizieren zu lassen.» Jüngere Leute möchten oft eine Tieferlegung oder andere Felgen, Personen anderer Altersklassen wünschen getönte Scheiben.

Das habe nicht nur mit der Ästhetik zu tun: Durch die Tieferlegung verändert sich der Fahrkomfort, die getönten Scheiben sorgen für ein kühleres Fahrzeug, schützen etwa Kinder und Hunde vor Sonneneinstrahlung. Von Rotz sagt grinsend: «Ich würde aber nicht einem Tuningfachmann erzählen, dass man ein getuntes Auto fährt, wenn lediglich die Scheiben getönt sind.»

Tuning kann auch der Umwelt zugutekommen: Ein Chiptuning verhilft dem Auto zu mehr Leistung. Eine gewisse Geschwindigkeit ist schneller erreicht, womit Benzin gespart werden kann. Im Monat kommen durchschnittlich 10 bis 15 Personen in die Werkstatt, um ihr Auto tunen zu lassen. Das Coronavirus habe das Geschäft nicht beeinflusst, sagt von Rotz.

Selbst tunen, legt er unerfahrenen Personen jedoch nicht nahe. «Eine Folie kann man ja noch aufkleben, alles andere sollte einem Fachmann überlassen werden.» Dann ist auch gewährleistet, dass die Teile für die Modifikationen legal sind. Das Unternehmen Von Rotz bezieht die Teile für das Tuning von Händlern, die für die Herstellung Genehmigungen haben müssen. Und die Bearbeitung durch einen Fachmann stellt auch sicher, dass die Modifikationen am Fahrzeug den Normen entspricht. Von Rotz sagt:

«Das Gesetz ist bezüglich des Tunings sehr komplex und auch etwas undurchsichtig.»

Bestes Beispiel dafür ist die erlaubte Lautstärke eines Fahrzeugs. Man stelle sich den Klang eines Maseratis oder Lamborghinis vor. «Wenn ein anderes Fahrzeug, etwa ein Seat, so getunt wird, dass er die Lautstärke eines Maserati erreicht, ist dies ein illegaler Eingriff.» Das liegt generell daran, dass gilt: Je mehr Leistung ein Fahrzeug hat, desto mehr Sound ist technisch bedingt möglich.

Das Gesetz hat im Jahr 2006 grobe Änderungen am Äusseren der Fahrzeuge mehrheitlich verboten. Etwa Heckspoiler. Dies soll der Sicherheit von Fussgängern dienen. Nur Fahrzeuge, an denen die Änderungen vor 2006 gemacht wurden, können weiterhin so fahren.

Damals seien Modifikationen wie diese ein grosser Trend gewesen, berichtet von Rotz. Er hat die Veränderung der Tuningwünsche über die Jahre beobachtet. Heute gehe es primär um die drei F: Felgen, Folie und Fahrwerk. «Bei diesen Dingen ist das Gesetz nicht so restriktiv», sagt von Rotz. Er rechnet damit, dass sich auch in Zukunft Modifikationswünsche primär auf die drei F fokussieren werden.

* Name geändert



Nachgefragt bei der Polizei

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen gibt Auskunft zur Arbeit der Polizei im Zusammenhang mit Autotunern und -posern.

Wo liegt für die Polizei der Unterschied zwischen Tuning-Fans und Autoposern – und wie kann «Otto Normalbürger» diese Differenzierung machen?

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. PD

Hanspeter Krüsi: Autoposing bedeutet, dass ein Autofahrer sein Auto möglichst in Szene setzen und damit viel Aufmerksamkeit bekommen will. Autoposer fahren beispielsweise vermehrt an Bahnhöfen vorbei und lassen dabei die Motoren aufheulen.

Beim Autoposing gibt es einerseits das Verursachen von vermeidbarem Lärm, was wir ahnden, als auch das unnötige Umherfahren in Ortschaften, was wir ebenfalls nicht tolerieren. Das Gesetz sieht vor, dass man sich mit dem Auto innerorts bewegen darf. Dies ist jedoch auf ein Minimum zu reduzieren und muss mit einem konkreten Ziel verbunden sein.

Autotuning bedeutet, dass ein Fahrer sein Auto abändert. Einerseits sind visuelle Modifikationen wie etwa das Verändern der Felgen möglich, andererseits geht es um mechanische Modifikationen, durch welche die Leistungsfähigkeit des Autos gesteigert wird.

Wichtig: Tuning ist nicht verboten, wenn die Abänderungen dem Strassenverkehrsamt vorgeführt werden und im Fahrzeugausweis eingetragen sind. Tuning-Fans können natürlich zu Autoposern werden und umgekehrt. Wer sein Auto modifiziert hat, führt es vielleicht auch lieber vor.

Im Text wird zitiert, dass manche Polizisten sehr investigativ sind, wenn es um Fahrzeuge geht, die nicht dem Originalmodell entsprechen. Was sagen Sie zu dieser Aussage?

Wenn Autotuner oder -poser gegen die Verkehrsregeln verstossen, werden die Polizisten aktiv, damit die Fahrer zur Rechenschaft gezogen werden können. Die Polizei ist eine Strafverfolgungsbehörde und kümmert sich darum, strafbare Handlungen anzuzeigen respektive ordnungswidrige Handlungen zu büssen. Die persönliche Gesinnung oder Motivation einzelner Polizeibeamten spielt dabei keine Rolle.

Als Beispiel: Mit welcher Strafe ist zu rechnen, wenn mein Fahrzeug zu laut ist?

Es ist nicht die Aufgabe der Polizei, in solchen Fällen Strafen auszusprechen. Die Polizei erteilt lediglich Ordnungsbussen für leichte Verletzungen der Verkehrsregeln. Bei gröberen Verletzungen wird bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erhoben und diese entscheidet dann über das Strafmass.

Werden in der Ostschweiz aktiv Tuning- und Posertreffen von der Polizei aufgesucht?

Wir führen keine Statistik über unsere Kontrolltätigkeiten. Es handelt sich um organisierte Schwerpunktkontrollen oder um Kontrollen, die im Rahmen der täglichen Polizeiarbeit durchgeführt werden.