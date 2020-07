Wer folgt auf Simon Thalmann? In Niederhelfenschwil ist ein dritter Kandidat für das Gemeindepräsidium aufgetaucht –über ihn ist wenig bekannt In der Gemeinde kämpfen drei völlig unterschiedliche Kandidaten um die Nachfolge von Simon Thalmann: Peter Zuberbühler, Damian Gahlinger und Wilhelm Bläuer. Hans Suter 09.07.2020, 17.17 Uhr

Simon Thalmann verzichtet auf eine weitere Kandidatur als Gemeindepräsident. Sharon Holenstein

Über zu wenig Auswahlmöglichkeiten bei den Kommunalwahlen vom 27. September können sich die Wählerinnen und Wähler in der Gemeinde Niederhelfenschwil nicht beklagen. Während in anderen Gemeinden ein Mangel an Kandidierenden beklagt wird, kommt es in der Drei-Dörfer-Gemeinde gleich in drei Gremien zu Kampfwahlen: um das Gemeindepräsidium, um die Sitze im Gemeinderat und die fünf Sitze in der GKP.

Um die Nachfolge des nicht mehr antretenden Gemeindepräsidenten Simon Thalmann (FDP) kämpfen der von der Findungskommission vorgeschlagene Peter Zuberbühler (parteilos) aus Wasterkingen, der Niederhelfenschwiler Unternehmer und Kantonsrat Damian Gahlinger (SVP) und der in Zuckenriet wohnhafte Unternehmensberater Wilhelm Bläuer (parteilos).

Parteiloser Unternehmensberater kandidiert

Peter Zuberbühler verfügt als Gemeindepräsident in Teilzeit über Erfahrung in der Verwaltungstätigkeit. Dies im Gegensatz zu Damian Gahlinger, der aber über einen anderen Vorteil verfügt. Er engagiert sich als Kämpfer gegen die Ansiedlung eines Gossauer Holzunternehmens in Lenggenwil. Da Peter Zuberbühler ebenfalls in der Holzindustrie tätig ist, verkörpert er für Teile der Bevölkerung das Böse schlechthin, während Gahlinger ungeachtet seiner Unerfahrenheit in Verwaltungsführung als Retter gefeiert wird.

Dann wäre da noch der dritte Kandidat, der aus dem Nichts aufgetaucht ist: Wilhelm Bläuer, wohnhaft in Zuckenriet, parteilos, Unternehmensberater. Über ihn ist wenig bekannt, seine Telefonnummer findet sich nirgends ohne vertiefte Recherche. Bekannt ist nur: Er wohnt an der Töbelistrasse 32, wo auch das Unternehmen W. Bläuer Consulting GmbH domiziliert ist; der Firmenzweck lautet auf Erbringen von Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich.

Zuckenrieterin kandidiert für das Schulpräsidium

Auffallend ist, dass seine Lebenspartnerin, die parteilose Veronika Künzler Bläuer, für die Geschäftsprüfungskommission (GPK) kandidiert und somit – die Wahl beider vorausgesetzt – die Amtsführung ihres Mannes überprüfen müsste. Das ist allerdings zulässig.

Um die fünf Sitze in der GPK bewerben sich fünf Männer und eine Frau, drei treten als Bisherige an. Für das Schulpräsidium (von Amtes wegen im Gemeinderat) bewirbt sich nur die parteilose Zuckenrieterin Esther Nietlispach. Um die drei restlichen Sitze im fünfköpfigen Gemeinderat kämpfen sechs Kandidierende; nur ein Bisheriger tritt wieder an.