«Ich glaube, mich kann nichts mehr schockieren» – wie ein Ostschweizer Tatortreiniger seine Arbeit bewältigt

Sven Grossmann ist der Mann für spezielle Reinigungen. Vom Messiehaushalt bis zum Leichenfundort: die Dienstleistungen des St. Gallers sind in der ganzen Schweiz gefragt. Gesehen hat er bei seiner Arbeit schon so einiges. Janine Bollhalder 16.07.2020, 05.00 Uhr

Sven Grossmann, Inhaber des Reinigungsunternehmens Exrem Clean. Bild: Janine Bollhalder

Die Sonne scheint vom Himmel und legt eine strahlende Heiterkeit über Oberbüren. Einer, der den völligen Gegensatz von Heiterkeit nur zu gut kennt, ist Sven Grossmann. Der 46-Jährige ist in der Reinigungsbranche tätig und hat hier seinen Unternehmenssitz. Die Aufträge, die der gelernte Autolackierer entgegennimmt, drehen sich aber nicht nur um Fensterputzen und Staubsaugen: Sven Grossmann reinigt mit seinem Team alles und überall, vom Messiehaushalt bis zum Leichenfundort – sei es im Raum Wil, im Toggenburg oder in jeder anderen Ecke der Schweiz.



Der Unternehmensgründer hat schon viele Orte gesehen, an welchen Menschen gestorben sind oder ermordet wurden. Das Spektrum reicht vom friedlichen Einschlafen bis hin zur blutigen Auseinandersetzung.Er sagt:



«Ich glaube, mich kann nichts mehr schockieren.»

Ob es für das psychische Wohlbefinden besser ist, wenn er nach der Reinigung eines Leichenfundortes in den aufmunternden Sonnenschein oder in tristes Herbstwetter tritt, kann der Mann für extreme Angelegenheiten nicht sagen: «Natürlich sammeln wir diese Eindrücke, aber sie dürfen uns nicht verfolgen.» Im Gedächtnis bleiben sie aber alle.



Er beschreibt seinen Kopf als eine Art Apothekerschrank: «Ich verstaue das Bild eines Einsatzes in einer Schublade und belasse es dort. Fragt mich aber jemand danach, kann ich die Erinnerung wieder hervorholen.»



Der erste Leichenfundort seines Lebens



Sven Grossmann kann sich noch gut an seinen ersten Einsatz erinnern. «Das war vor zwölf Jahren, als ich das Unternehmen gegründet habe.» Er habe eine spezielle Dienstleistung anbieten wollen. «Spezielle Reinigungen», wie er die Reinigung von Leichenfundorten gerne beschreibt, habe es in der Schweiz so noch nicht gegeben. Also habe er die Website von Extrem Clean aufgesetzt und prompt den ersten Auftrag erhalten.

«Das war in Luzern», erzählt er. «Den ganzen Weg dahin habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht, was mich wohl erwartet.» Grossmann hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nie eine tote Person gesehen, geschweige denn Verwesungsgeruch gerochen. «Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren werde», sagt er. Nach der Reinigung dieses Leichenfundortes habe er gewusst:

«Das ist mein Job, das macht mir Spass.»

Was für manche skurril klingen mag, fasst der Mann für extreme Reinigungen in treffende Worte: «Natürlich ist es keine spassige Angelegenheit, Blut oder Kot zusammen zu wischen. Aber ich weiss, dass ich mit meiner Arbeit den Angehörigen und auch dem Amt eine schwere Last abnehmen kann.» Das gebe ihm die Kraft, auch die ganz schlimmen Aufträge zu erledigen.



Wenn die Polizei mit ihrer Arbeit fertig ist, sind Sven Grossmann und sein Team an der Reihe.

Eine Ausbildung zum Tatortreiniger gibt es nicht

Eine Ausbildung zum Tatortreiniger gebe es in der Schweiz bislang nicht. Grossmann weiss aber von einem Lehrgang in Norddeutschland. Diesen habe er jedoch nicht besucht. Wie hat er denn gelernt, mit dem Anblick von grausigen Situationen umzugehen?

«Es geht einfach. Das kann man nicht lernen und es geht auch nicht immer.»

Er gewährt deswegen seinen Mitarbeitern auch stets das Recht zu sagen: «Heute kann ich das nicht.» Denn es gebe sicherlich Faktoren, die zusammenspielen und dem Betrachter bei gewissen Anblicken den Magen verdrehen. Für Grossmann als Betriebsinhaber gibt es aber nie ein Zurück oder Ausweichen.

Im Sommer wird der Geruch zum Problem

Hochsaison hat Sven Grossmann zu dieser Jahreszeit, im Sommer. «Das Problem im Sommer ist allerdings der Geruch. Wenn jemand mehrere Wochen tot in einer Wohnung liegt, wird der Geruch extrem.» Das dringe dann teilweise bis auf den Flur hinaus. Besonders problematisch sei das in einem Mehrfamilienhaus. «Wir sind jeweils froh, wenn trotz behördlicher und polizeilicher Arbeit unsere Geruchsneutralisierungsmaschine aufgestellt werden darf. Dann riecht es immer noch unangenehm, aber nicht mehr nach Blut, Urin und Kot, sondern nach Chlor.»

Grossmann wirkt nicht abgeklärt oder verhärtet, er lacht, schmunzelt und witzelt. Mit den Eindrücken, die er macht, geht der Mann für spezielle Reinigungen verhältnismässig locker um, denn:

«Wenn ich es nicht mehr ertragen könnte, dann müsste ich aufhören.»

Und das will er noch nicht, sondern so lange weitermachen, wie es psychisch und physisch möglich ist.

Gesellschaft hilft

Den Dienst eines Psychiaters habe er übrigens in all dieser Zeit noch nie in Anspruch genommen und auch nachts habe ihn kein einziger Tatort verfolgt. Was ihm hilft? «Gesellschaft. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Partnerin, die mir auch bei der Arbeit hilft sowie mit meinem Hobby, dem Modellrennsport und meinen Tieren.»



Potenzielle Prüfungen gäbe es aber auch für ihn noch. Nachdenklich sagt Sven Grossmann:



«Den Leichenfundort eines Kindes, eines Angehörigen oder Bekannten zu reinigen, wäre sicherlich schwierig. Ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren würde. Machen würde ich es aber bestimmt.»

Obwohl er schon schlimme Eindrücke von Tatorten habe mitnehmen müssen und sich fragte, wie so etwas Tragisches passieren kann, hat er den Glauben in die Menschheit nicht verloren. Und:

«Angst vor dem Tod? Das habe ich nicht. Wenn der Tag X da ist, dann ist er da.»