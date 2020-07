Kolumne Wenn es doch nicht Liebe ist? «Liebe kennt keine Grenzen. Wir freuen uns immer, wenn wir Sie sehen!» Von wem diese Einladung stammt? Von Edeka. Die deutsche Supermarktkette wirbt mit diesen salbungsvollen Worten um Kunden aus der Schweiz. Hans Suter 10.07.2020, 07.40 Uhr

Hans Suter Bild: PD

Mit Schweiz ist die Region Wil natürlich mitgemeint. Schliesslich liegen zwischen Wil und Konstanz gerade mal um die dreissig Kilometer. Und eben: «Liebe kennt keine Grenzen.»

Ganz so wörtlich sollte man diese Liebeserklärung aber nicht nehmen. Bei genauerem Spüren zeigt sich nämlich: Die wahre Liebe gehört nicht dem Schweizer Kunden, sondern dessen Portemonnaie. Oder anders ausgedrückt: Der Konstanzer Bevölkerung gehen die Einkaufstouristen gehörig auf die Nerven. Ob es sich um Uzwiler, Wiler oder Hinterthurgauer handelt, ist einerlei: sie nerven. Lieber wäre es den Konstanzern, die Wiler würden einfach das Geld schicken, ohne vorbei zu kommen. Davon liesse sich gut leben, ohne Staus auf Strassen und an Ladenkassen erdulden zu müssen. Und das Schweizerdeutsch hätten sie auch nicht mehr in den Ohren.

Bleiben wir also in der Region und gehen zum Einkauf nach Wil. Hier gibt es eine schöne Fussgängerzone mit vielen Läden, wenngleich immer mehr davon zu nationalen oder internationalen Ketten gehören und dadurch austauschbar wirken. Leider wird die Anzahl feiner Fachgeschäfte mit erlesenen Produkten stetig kleiner. Nicht nur in Wil, überall. Nichtsdestotrotz: Wil ist die drittgrösste Stadt im Kanton St.Gallen und hat einiges zu bieten. «Entdecken. Erleben. Geniessen.» lautet der Slogan der Wiler Ladenvereinigung Wil Shopping.

In Wil gibt es aber nicht nur Gewerbetreibende, sondern auch Politikerinnen und Politiker mit gegensätzlichen Interessen. Die einen wollen eine grüne Stadt mit viel Steuereinnahmen, die anderen eine pulsierende Stadt mit viel Umsatz. Bei genauerem Spüren merkt man alsbald, dass die Liebe auch hier nicht tief geht. So richtig willkommen ist der Kunde eigentlich nur, wenn er zu Fuss oder mit dem öV kommt. Aber auf keinen Fall mit dem Auto! Ordnungsbussen und hohe Parkgebühren sollen es richten. Und siehe da: Das Konzept funktioniert. Immer mehr Konsumenten fahren wieder nach Konstanz. «Liebe kennt keine Grenzen.»