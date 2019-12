Glosse Wenn die Gemeinde zur Versammlung ruft - und der Platz nicht reicht Die beliebteste aller abendlichen Aktivitäten ist es nicht, der Besuch von Bürgerversammlungen. Doch manchmal kommt es anders. Tobias Söldi 06.12.2019, 05.00 Uhr

Kein seltenes Bild: leere Stühle an Gemeindeversammlungen Sandra Ardizzone, BAD

Zahlen belegen es: Der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die eine Versammlung aufsuchen, verbleibt meist ernüchternd tief im einstelligen Bereich. An der vergangenen Bürgerversammlung in Uzwil waren 315 Stimmberechtigte anwesend, was einem Anteil von 4,14 Prozent entspricht.

Und selbst das waren mehr Leute als erwartet. Die Gäste mussten selbst anpacken und noch einige zusätzliche Stuhlreihen aufbauen. Noch mehr Publikum zog kürzlich die Versammlung von Sevelen an. Der Abbruch eines ehemaligen Restaurants interessierte so stark, dass die Bürgerversammlung aus feuerpolizeilichen Gründen gar nicht stattfinden konnte. Der Gemeindesaal war dem Ansturm nicht gewachsen.

Das wirft grundsätzliche Fragen auf. Wie weit ist es mit der demokratischen Mitbestimmung, wenn von 7608 Stimmberechtigten faktisch bloss 600 Leute – so viel Platz bietet beispielsweise der Uzwiler Gemeindesaal – einer Bürgerversammlung beiwohnen und mitbestimmen können? Uzwil dürfte wohl kaum die einzige Gemeinde sein, bei der die Rechnung ein solches Resultat liefert.

Nun könnte man einwenden, die Erfahrung zeige, dass dieser Anteil kaum je überstiegen wird. Anders gesagt: Das System funktioniert gerade deshalb, weil es nicht besonders gut funktioniert, so paradox das auch klingen mag. Aber was, wenn nun doch der Ausnahmefall eintritt? Klar ist: Kaum eine Gemeinde hat den nötigen Platz geschweige denn die finanziellen Mittel, um für ihre Versammlungen extra ein Stadion zu bauen, das allen Stimmberechtigten Platz bietet.

Aber gäbe es womöglich billigere Methoden? Eine Liveübertragung der Gemeindeversammlung in die Beizen der Dörfer mit Online-Abstimmung? Oder ein Public-Viewing unter freiem Himmel? Die Betonung des «Event»-Charakters könnte sogar noch mehr Leute anziehen. Eine Gemeinde könnte sich auch für einen Abend an einem passenden Orten einmieten. Der Kybunpark in St.Gallen beispielsweise bietet über 17000 Plätze. Da kann nichts mehr schiefgehen.