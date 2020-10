Wenn das Volk die Kündigung ausspricht: Das kommt auf Abgewählte in Wil und Umgebung zu Eine Abwahl zwingt nicht nur die Gemeinden, sich neu zu organisieren. Auch ein Mandatsträger steht mitunter ohne Arbeit und Lohn da. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt hängen von den individuellen Faktoren sowie vom wirtschaftlichen Umfeld ab. Dinah Hauser 22.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Volk wählt ihre Vertreter in die kommunalen Ämter und hat damit auch viel Einfluss auf deren Karriere.

Bild: Ernst Weingartner/Keystone

Alle vier Jahre darf die Bevölkerung über die kommunalen Ämter und deren Besetzung befinden. Bei absehbaren Kampfwahlen zittert wohl das eine oder andere Ratsmitglied um den eigenen Sitz. Denn eine Abwahl kommt de facto einer Kündigung gleich: Die Amtsträgerin oder der Amtsträger muss den Posten räumen.

Ratsmitglieder, die ihre Tätigkeit in Teilzeit ausüben, dürfte dies weniger hart treffen. Sie haben meist noch einen Brotberuf. Vor allem Gemeinde- und Schulratspräsidenten, deren Mandate meist eine 100-Prozent-Tätigkeit erfordern, stehen bei einer Abwahl unter Umständen von heute auf morgen ohne Einkommen da. Eine Art Kündigungsfrist besteht bei öffentlichen Ämtern nicht.

So geschehen in der Gemeinde Uzwil: Schulratspräsident Daniel Wyder wurde von der parteilosen Marion Harzenmoser vom Thron gestossen; wenn auch nur mit hauchdünnem Vorsprung. Nach zwei Legislaturen ist Schluss für den SP-Politiker. Immerhin: Das Ergebnis war Ende September bereits klar. Es bleibt also noch ein wenig Zeit, sich neu zu orientieren.

Absicherung statt Ruhegehalt

In der Stadt Wil könnte den Bisherigen allerdings weniger Zeit bleiben. Der zweite Wahlgang findet am 29. November statt – und damit nur einen Monat vor Jahresende und Beginn der neuen Legislatur. Für die fünf Sitze im Stadtrat meldeten sich acht Kandidaten; je vier Neue und Bisherige. Ob und wen das Los der Abwahl trifft, entscheidet das Volk.

Eine Absicherung gegen eine Abwahl gibt es nicht, dafür eine gegen die finanziellen Folgen. Ein Ruhegehalt, wie man es etwa vom Bundesrat kennt, gab es etwa in Wil bis 2012. Mehr und mehr Gemeinden setzen aber auf ein Angebot wie das der Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft. Diese bietet eine Nichtwiederwahlabsicherung (NWA) an; im Volksmund auch Abwahlversicherung genannt. Meist wird die Versicherung für das Schul- und das Gemeindepräsidium abgeschlossen; in der Stadt Wil auch für die Stadträte, da die Mandate mehr als ein 50-Prozent-Pensum sind. Das Vorgehen der Gemeinden ist hier unterschiedlich. So übernehmen einige die Prämien (etwa Degersheim und Oberuzwil), andere teilen sie mit dem Mandatsträger auf (Uzwil) oder dieser muss die Prämien selbst bezahlen (Wil).

Jobaussichten hängen auch vom wirtschaftlichen Umfeld ab

Karin Jung, Leiterin des St.Galler Amts für Wirtschaft und Arbeit sagt:

«Frühere Wahlen haben gezeigt, dass eine Abwahl nicht zwingend das Ende der Karriere als Berufspolitiker bedeuten muss.»

Die Jobaussichten hingen von zahlreichen individuellen Faktoren ab wie Ausbildung, Erfahrung, Pensum, Salärvorstellungen. Dabei spiele auch das wirtschaftliche Umfeld eine Rolle. Sprich: das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein offener Stellen. «Die Abgewählten verfügen in aller Regel über ein hohes Mass an Führungserfahrung und ein grosses berufliches wie privates Netzwerk, das ihnen neue Perspektiven eröffnen kann», sagt die Amtsleiterin.

Die Situation von abgewählten Mandatsträgern sei aber insofern speziell, als dass sie in den meisten Fällen über eine Abwahlversicherung verfügen, welche für einen gewissen Zeitraum die unmittelbaren finanziellen Folgen der Abwahl deckt. «Diese relative finanzielle Unabhängigkeit schafft Möglichkeiten für eine persönliche Neuorientierung wie ein professionelles Coaching, eine Standortbestimmung oder eine Weiterbildung», sagt Jung. «Das kann, muss aber keine Alternative zu den Dienstleistungen der RAV sein.»

Gemeinden müssen sich ebenfalls neu organisieren

Allerdings bedeuten Änderungen in den Gremien auch Aufwand für die Verwaltungen der Gemeinden. Sie müssen nämlich den Willen der Bürgerschaft umsetzen. Der Uzwiler Verwaltungsleiter Thomas Stricker vergleicht eine Abwahl mit einem Austritt eines Mitarbeiters:

«Wie in jeder Firma löst das auch bei uns natürlich interne Vorgänge und Informationen aus.»

Hinzu komme lediglich eine Meldung an die NWA.

Zu den Prozessen in einer Verwaltung gehört auch, die neuen Mandatsträger einzuführen. Im Falle eines vorzeitig bekanntgegebenen Rücktritts kann dies vorbereitet werden. In Uzwil etwa, wo alle Schulräte nicht mehr angetreten sind. Wie vom Schulpräsidenten Daniel Wyder bereits vor der Wahl zu erfahren war, dokumentiere der amtierende Schulrat seine Haltung und Aufgaben. Zudem würden Workshops aufgegleist für das neue Team. Wie die Einführung konkret aussehen wird, will die Gemeinde zuerst mit den neuen Mandatsträgern besprechen.

Engagements in Verwötungsrätenoder Vorständen

Mit dem Wechsel eines Amtsträgers kommen schliesslich noch Wechsel in den damit verbundenen Engagements wie Verwaltungsräten oder Vorständen hinzu. «Je nach Departement gibt es andere Engagements», sagt Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation bei der Stadt Wil. «Schliesslich wählt aber der Stadtrat seine Vertretungen.» Dies tue er bei der Konstitution und den folgenden Sitzungen. Je nach Organisation müssten entsprechende Schritte eingeleitet werden.

Ein Blick auf die Website der Stadt gibt Aufschluss, in welchen Gremien die Stadt vertreten ist. So sind etwa die Regio Wil, Thurvita oder der Verein Thurkultur auf der Liste. Nicht in allen der über 20 aufgelisteten Delegationen ist ein Stadtrat vertreten. Jedoch sind die Stadträte oft in mehreren Gremien tätig, insbesondere Daniel Meili (Stadtpräsident a.i.), Dario Sulzer (Departement Soziales, Jugend und Alter) und Daniel Stutz (Departement Bau, Umwelt und Verkehr) werden mehrfach genannt.