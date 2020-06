Wenn 90 Prozent des Umsatzes wegfallen: Wie das Messebau-Unternehmen Syma aus Kirchberg die Coronakrise bewältigen will Keine Messen, keine Aufträge: Die Auswirkungen der Coronapandemie erschüttern die Syma-System AG in Kirchberg in ihren Grundfesten. Knall auf Fall hat die Messebau-Frima 90 Prozent ihres Umsatzes verloren. Hans Suter 06.06.2020, 05.00 Uhr

Die Syma-System AG in Kirchberg verfügt über genügend Liquidität, um eine längere Durststrecke durchzuhalten.

Ist die Syma in ihrer Existenz bedroht? «Ich gehe davon aus, dass jedes Unternehmen, das Knall auf Fall 90 Prozent seines Umsatzes auf unbestimmte Zeit verliert, in seiner Existenz bedroht ist», sagt Beat Müller nüchtern.

Beat Müller, Geschäftsführer der Firma Syma-System AG.

Bild: Benjamin Manser

Er ist Geschäftsführer der Syma-System AG in Kirchberg und steht mit dem Traditionsunternehmen vor enormen Herausforderungen. «Wir sind aber solide aufgestellt und haben die Ressourcen und liquiden Mittel, um lange genug durchzuhalten und dann das Unternehmen wieder hochfahren zu können.»

Doch wie lange ist die Liquidität des Unternehmens gesichert? «Lange genug, um auch eine längere Durststrecke durchzuhalten», sagt Müller. Wie lange genau, hänge natürlich von der Ertragsentwicklung der nächsten Zeit ab. «Die Liquiditätssicherung ist in solch einer Krise überlebenswichtig und entscheidend. Wir haben uns eingehend und sorgfältig mit diesem Thema beschäftigt und Vorsorge getroffen.»

«Wir nutzen seit dem 3. März die Möglichkeit der Kurzarbeit»

Um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, unternimmt die Syma gezielt Massnahmen auf der strategischen Ebene. Sicherlich habe das Überstehen der Pandemiekrise oberste Priorität, betont Müller. «Wir beschäftigen uns aber auch intensiv mit der strategischen Ausrichtung und damit verbunden dem Aufbau eines weiteren Standbeins.»

Die Syma kenne man heute vorwiegend von Messen.

«Das lieben wir, machen wir gerne, können wir gut und wollen wir auch weiterhin machen.»

«Wir zielen mit unseren Fähigkeiten aber auch auf neue Märkte mit neuen Produkten.» Hier zähle man auf die Innovationskraft und den Rückhalt einer weltweit tätigen Gruppe. Trotzdem ist es im Unternehmen bereits zu Entlassungen gekommen, allerdings nicht im Zusammenhang mit der Coronapandemie.

Wie geht es weiter? «Wir nutzen seit dem 3. März die Möglichkeit der Kurzarbeit», sagt Müller. Dieses Instrument sei da, um Entlassungen wegen vorübergehender Ausnahmesituationen zu verhindern. «Wir wollen dieses Instrument auch so nutzen. Das sind wir unseren Mitarbeitern schuldig, die mit ihrer Bereitschaft zur Kurzarbeit einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung leisten», betont Müller.

«Wir sind sicher, es kommt der Tag, an welchem wir unsere Tätigkeit wieder hochfahren dürfen. Wir halten uns dafür bereit und können das dank der Kurzarbeit auch so umsetzen.»

Müller geht Stand heute nicht davon aus, dass die Syma wegen Corona zu Entlassungen gezwungen sein wird. Dass es so weit kommt, müsste eine dauerhafte und drastische Marktveränderung feststellbar sein. «Wir gehen von einer einschneidenden, aber vorübergehenden Ausnahmesituation aus.»

Entlassungen durch Schliessung von Nischenbereichen

Das Gerücht, dass Teilbereiche geschlossen werden sollen, bestätigt der Geschäftsführer indes. «Mir ist aber ganz wichtig, dass in diesem Zusammenhang richtig und transparent kommuniziert wird. Das haben wir auch bei der Belegschaft so getan.»

Unabhängig von der aktuellen Pandemiesituation und dem Veranstaltungsverbot stünden strukturelle und strategische Anpassungen im Unternehmen an. «Wir haben uns dabei speziell mit der notwendigen Wertschöpfungstiefe für unser Unternehmen auseinandergesetzt. Was wollen wir selber fertigen? In welchen Bereichen bieten Lieferanten flexiblere und bessere Leistungen an als unsere Eigenproduktion?» Dies auch im Zusammenhang mit der saisonal stark schwankenden Branche.

Das habe zur Entscheidung geführt, auf die Kernkompetenzen zu setzen und die Eigenfertigung in Nischen einzustellen. Konkret gehe es um die Schreinerei, die Lackiererei und den Bereich Druck. Davon betroffen seien neun Mitarbeitende, für die Lösungen gesucht würden. Die wegfallenden Leistungen würden künftig von Lieferanten bezogen.

«Zu diesem Entscheid beigetragen hat auch der nachhaltige Trend im Messebau weg von soliden Wandverkleidungen und hin zu textilen, bedruckbaren Bespannungen», sagt Beat Müller. «Wir befinden uns noch mitten im Prozess zur Evaluation unserer neuen Lieferanten. Wir sind bestrebt, lokale Lösungen zu suchen, was wiederum an anderer Stelle Arbeit generiert und Arbeitsplätze sichert.»