Weniger Platten, mehr Begeisterung: Verein Velo Wil installiert Pumpstationen in der Stadt

Am 14. September 2019 findet erstmals das Festival Pedale statt. Die Veranstaltung in der Oberen Bahnhofstrasse, der Altstadt und um den Weier steht ganz im Zeichen des Velos und die damit einhergehenden Themen Verkehrssicherheit und Infrastruktur. Dabei wird das Fortbewegungsmittel mit all seinen Eigenschaften beleuchtet. «‹Pedale› ist ein Fest für die ganze Familie und soll Freude am Velofahren im Alltag und der Freizeit vermitteln», sagt Tobias Winiger, Co-Präsident des Vereins Velo Wil. Das Programm soll jüngere wie auch ältere Besucher ansprechen und ist demnach vielfältig gestaltet. So gibt es ein Laufradrennen für die ganz Kleinen sowie einen Veloparcours, Informationen zu neusten Produkt-Innovationen, die auch getestet werden können, und Kunstrad-, Einrad- und Mountainbike Trial-Shows, die von Profis organisiert werden. (red/pd)