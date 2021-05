Jürg Randegger ist Speedgolf Weltmeister

Sechs Monate trainierte der Hinterthurgauer Speedgolfer Jürg Randegger für seinen Weltrekord. Der Sirnacher schaffte es am Freitag auf dem Golfplatz in Niederbüren, in 11 Stunden und 22 Minuten genau 252 Mal einzulochen. Weltrekord. So ist sein Tag verlaufen.

Francesca Stemer / Simon Dudle 22.05.2021, 05.00 Uhr