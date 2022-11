Deshalb gibt es trotz WM-Kritik im Raum Wil Public Viewings

Weltmeisterschaft «Wegschauen ist die schlechtere Variante als hinschauen»: Darum haben sich Veranstalter in der Region Wil trotz WM-Kritik für ein Public Viewing entschieden Seit Sonntag rollt der Ball in Katar. Im Vorfeld war vermehrt Kritik am Turnier geäussert worden. Trotzdem kann die WM auch in der Region Wil in diversen Public Viewings verfolgt werden. Die Veranstalter erzählen, weshalb sie sich für ein Public Viewing entschieden haben und wie dieses bisher gelaufen ist. Alain Rutishauser 23.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Bild, das es dieses Jahr aufgrund der Jahreszeit nicht geben wird: Fans der Schweizer Fussballnationalmannschaft verfolgen ein Spiel ihrer Mannschaft im Public Viewing unter freiem Himmel. Bild: Walter Bieri/ Keystone

In den Städten und Gemeinden wird derzeit die Weihnachtsbeleuchtung installiert. In den Schaufenstern werden Guetzli, Christbäume und Adventskalender angepriesen. Und am Sonntag wurde die 22. Weltmeisterschaft in Katar angepfiffen. Wer an ein Public Viewing will, trägt also nicht wie sonst Sommerkleid, Sonnenbrille und kurze Hosen, sondern Parka, Kappe und Winterstiefel.

Trotz Winter-Weltmeisterschaft gibt es auch in der Stadt Wil und Umgebung Public Viewings.

Erlös des Public Viewings soll an Menschenrechtsorganisationen gehen

Zum Beispiel im Kulturbahnhof Gare de Lion. Am Dienstag, dem 22. November, hat der Verein Gare de Lion ein Statement veröffentlicht, in dem er den Entscheid erklärt, die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft sowie die Finalrunden der WM zu zeigen.

«Innerhalb unseres Vereins wurde das schon lange geplante Public Viewing intensiv und kontrovers diskutiert», steht im Statement. Eine Mehrheit vertrete die Meinung, dass in dieser Situation wegschauen die schlechtere Variante sei, als hinzuschauen:

«Es ist enorm wichtig, dass Diskussionen stattfinden, dass kritisiert wird und dass Missstände aufgedeckt werden.»

Man sei der Meinung, dass ein Boykott seitens der Fussballverbände respektive deren Nationalmannschaften hätte stattfinden müssen. «Das ist nicht passiert. Die Stadien sind gebaut und die WM findet nun statt, ob man das gut findet oder nicht», schreibt der Verein weiter.

Der Gare de Lion will aber ein Zeichen setzen: So wird der gesamte Erlös der Public Viewings an Organisationen gespendet, welche die WM kritisch beäugen und sich gegen Missstände einsetzen – namentlich Human Rights Watch, Amnesty International und Cards of Qatar.

Der Gare de Lion in Wil hat sich nach intensiver Diskussion dafür entschieden, ein Public Viewing durchzuführen. Bild: PD

Vorberichterstattung lässt noch keine Euphorie aufkommen

In Oberbüren zeigt Kosmas Brühwiler von der Fürstenlandhaus AG in seiner Fussballhütte die WM-Spiele. Bereits im Winter 2017 hat er viel investiert, um die Fussballhütte hinsichtlich der anstehenden WM winterfest zu machen. Ob es sich gelohnt hat?

Kosmas Brühwiler, Geschäftsleiter der Fürstenlandhaus AG und Organisator der Fussballhütte. Bild: Angelina Donati

«Am Sonntag lief es gut, da waren 150 Leute da. Gestern war weniger los, ich bin aber zuversichtlich, dass die Hütte wieder gut laufen wird», sagt Brühwiler am Dienstag.

Auch in Jonschwil werden im Jugend- und Kulturraum Lamuco die WM-Spiele gezeigt. Organisiert wird das Public Viewing vom FC Niederstetten. Aufgrund des Winterwetters konnten die Spiele nicht wie gewohnt in einem Festzelt in Schwarzenbach gezeigt werden.

Und der Andrang halte sich nach den ersten beiden Spieltagen noch in Grenzen, wie OK-Präsident Mario Bischof auf Anfrage sagt.

Mario Bischof, OK-Präsident beim FC Niederstetten. Bild: PD

«Eine Fussball-Euphorie ist sicherlich aufgrund der Jahreszeit und der Vorberichterstattungen noch nicht ausgebrochen.»

Ob weniger Besucher als an vergangenen Turnieren kommen, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden. «Sollte die Schweiz aber einen guten Auftritt hinlegen, steigt das WM-Fieber sicherlich an.» Die Schweizer Spiele sowie die Spiele an den Wochenenden dürften sicherlich eine breitere Masse ansprechen. Bischof fügt an: «In diesen politisch und gesellschaftlich schwierigen Zeiten scheint es uns umso wichtiger, die Bevölkerung zusammenzubringen.»