Lichtensteiger Weltenbummler reist in die Schweiz des Pakistans

Weltenbummler Florin Hinterberger reist in die Schweiz des Pakistans und faszinierende Bergdörfer Vergangenen Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer Florin Hinterberger seine Weltreise. Nun zieht es den 30-Jährigen in die Berge von Pakistan, wo er zwei komplett verschiedene Bergdörfer kennen lernt. Etwas haben sie jedoch gemeinsam. Teil 11 der Serie. Florin Hinterberger 04.07.2022, 12.00 Uhr

Während einer Wanderung sind Florin Hinterberger und sein Beschützer zur Attraktion geworden. Bild: Florin Hinterberger

Nachdem ich in der bisher grünsten Stadt, Islamabad, meine Batterien wieder aufgeladen habe, bin ich gespannt auf die berüchtigten Pakistaner Berge. Die Regierung hat aber andere Pläne. Sie will eine gross angelegte Demonstration verhindern und blockiert deswegen alle Strassen aus und in die Hauptstadt. Somit komme ich erst mit einigen Tagen Verspätung im traumhaften Swat-Tal an.

In der Schweiz des Pakistans

Wegen der grasgrünen Berge und der steilen Täler ist es auch als die Schweiz des Pakistans bekannt. Ganz zu Hause fühle ich mich aber nicht, denn ich muss mich von der Polizei drücken, die mich sonst nicht frei erkunden lässt und beschützen will. Obwohl ich es kaum erwarten kann, endlich in der Natur zu zelten, kann ich bei der vierten Einladung zu einer Übernachtung nicht mehr Nein sagen. Ich werde wie ein Ehrengast behandelt und so werde ich noch dem Onkel vorgestellt, welcher aber zu meinem Unglück Polizeikommandant ist.

Der Polizeikommandant wollte auch unbedingt ein Foto mit dem Weltenbummler. Bild: Florin Hinterberger

Wie erwartet wird entschieden, dass es am sichersten ist, wenn ich wieder einmal auf dem Polizeiposten übernachte. Am nächsten Morgen mache ich mich auf eine unvergessliche Wanderung durch eine Landschaft, die durchaus dem Toggenburg ähnelt. Allzu weit darf ich aber nicht, denn mein Beschützer ist nicht besonders fit. Am Ende trage ich sogar noch seine Kalaschnikow, weil er am Limit ist. Auch wenn das Stück Heimat traumhaft ist, zieht es mich schnell weiter in den Norden, um auch wieder ohne Polizei Erfahrungen machen zu können.

Ein Seitental des Kalash-Tals. Bild: Florin Hinterberger

Zwei grundverschiedene Bergdörfer

Eine Wanderung durch das Kalash-Tal. Bild: Florin Hinterberger

Ich werde nicht enttäuscht, als ich im abgelegenen Kalash-Tal ankomme. Die Fahrt dahin ist allerdings lange und mühsam. Eine der lokalen Köstlichkeiten hat meiner Verdauung ziemlich zugesetzt und so leide ich auf dem halsbrecherischen Weg, welcher nur mit einem Geländefahrzeug befahrbar ist. Ich werde in einem winzigen Dorf willkommen geheissen, welches vom einzigartigen Volk der Kalashi bewohnt wird. Sie sind die kleinste Bevölkerungsgruppe in Pakistan und leben ausschliesslich in drei Tälern. Ihre Kultur ist geprägt von einer tiefen Verbindung zur Natur, farbigen Kleidungen und riesigen Festen. Ich bemerke, dass die Menschen hier im Gegensatz zum Rest von Pakistan offen Alkohol konsumieren und sogar Haschisch rauchen.

Eine farbig gekleidete Frau aus dem Kalash-Tal auf dem Wäschegang. Bild: Florin Hinterberger

Ein Dorf weiter hinten finde ich ein sehr gegensätzliches Bild. Die Bewohner hier sind vor etwa 100 Jahren über die sehr nahe liegende Grenze von Afghanistan hergekommen und haben sich niedergelassen. Ich beobachte, wie ein einjähriges Kind bereits den Hijab (muslimisches Kopftuch) trägt, und erhalte durch die Unterhaltungen mit den Menschen den Eindruck, dass sie eher konservativ eingestellt sind.

Mohammed offeriert mir seinen selbst gemachten Ziegenkäse. Bild: Florin Hinterberger

Was die zwei Dörfer aber gemeinsam haben, ist ihre liebevolle Art, mit der sie mich aufnehmen. Im Ersteren werde ich spontan auf der Strasse zu einer Runde eingeladen, in der wir viel lachen und selbst gebrannten Aprikosen- und Baumnussschnaps verschlingen. Im zweiten stellt mir ein Ziegenhirte seine ganze Familie vor, während wir seinen selbst gemachten Ziegenkäse und ein Glas Milchtee geniessen.

Die Kulturen und Einstellungen mögen im ganzen Land verschieden sein, aber die Gastfreundschaft ist bei jedem Pakistani zutiefst verankert. Wer weiss, was für unglaublich nette Menschen ich in den Bergen von Pakistan sonst noch treffe werde.