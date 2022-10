Winzer der Region freuen sich auf die 2022-Ausgabe

Weinbau «Der trockene Sommer verhalf zu einem guten Ertrag»: Das sagen die Winzer aus Wil, Niederbüren, Jonschwil, Wuppenau und Lichtensteig «Rekordernte» oder «überraschend mehr als erwartet» sind die Antworten der Verantwortlichen der Rebberge in den Regionen Wil und Toggenburg auf die Frage nach dem Ertrag des diesjährigen Wimmets. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Die Traubenlese fiel dieses Jahr an vielen Weinbergen qualitativ wie quantitativ erfreulich aus. Bild: Richard Holenstein

Martin Egli, Betriebsleiter des Rebbergs der Ortsgemeinde Wil. Bild: Sabrina Manser

Der Wimmet in den Weinbergen ist schon seit mehr als zwei Wochen vorbei – vor allem dank des guten Wetters. Der Ertrag sei gut und ebenso die Qualität, sagte der neue Rebwart vom Wiler Oelberg, Martin Egli, kürzlich gegenüber dieser Zeitung. Bei den Müller-Thurgau-Trauben habe man 84 Oechslegrad. «Einen solch hohen Wert gab es in Wil bei dieser Sorte noch nie», so Egli.

Rekordernte in Niederbüren

Von einem sehr guten Jahr spricht auch Richard Holenstein, Rebwart im Niederbürer Rebberg. Der Verein Weinfreunde Niederbüren hatte sich im Jahr 2010 zusammengetan, um am Kirchenhügel Reben zu pflanzen. Holenstein weiss aber, dass bereits in früheren Jahrhunderten in Niederbüren Reben gediehen. In einem Schriftstück ist die Rede davon, dass zwei Stoff (Fässer) Wein als Zehnt zu Niederrätenberg abgeliefert werden mussten.

Richard Holenstein, Rebwart Weinfreunde Niederbüren. Bild: Tobias Söldi

2014 wurde erstmals Wein von diesen Reben des Kirchenhügels getrunken. Seither arbeitet eine Kerngruppe des rund 70 Mitglieder zählenden Vereins jährlich 280 Stunden in ihrem Rebberg. In Niederbüren gedeihen die Trauben der Sorte Cabernet Jura. Richard Holenstein sagt:

«Dieses Jahr konnten wir sehr reife Trauben ernten, was sich positiv auf den Oechslegrad auswirkt.»

Dieser beträgt 85. Die 472 Kilogramm Trauben wurden nun zur Kelterei Wetli Weine AG gebracht. Holenstein ist überzeugt, dass der Jahrgang 2022 sehr gut werden wird.

Im Rebberg am Kirchenhügel in Niederbüren wurden dieses Jahr 472 Kilogramm Trauben gelesen. Bild: Richard Holenstein

Wegen des guten Wetters sei auch der Mehltaudruck nicht sehr gross gewesen. Man habe zwar etwas gespritzt, aber niemals in dem Mass wie im Jahr 2019 als Hagel und Mehltau für Probleme sorgten und der Wein nicht gut gewesen sei. In den Jahren danach hätten dann Menge und Qualität wieder kontinuierlich zugenommen. Und nun hofft Holenstein, dass die Ernte dieses Jahr das Rekordjahr 2018 übertreffen werde.

Intensive Arbeit für die Kellermeister in Jonschwil/Schwarzenbach

Von einer sehr guten Qualität des Weissweines spricht auch Christian Bühler. Er ist Präsident des Vereins Rebbau Degenau Jonschwil/Schwarzenbach. Dieser wurde im Jahr 2006 gegründet. Der Rebberg befindet sich am Hang beim Oberstufenschulhaus Degenau. Dort gedeihen die Trauben Doral (Weisswein) und Dornfelder (Rotwein). Gepflanzt wurden damals 440 rote und 230 weisse Stecklinge.

Christian Bühler, Präsident Verein Rebbau Degenau Jonschwil/Schwarzenbach. Bild: Christine Gregorin

Während die Quantität der Weissweintrauben dieses Jahr sehr gut war, mussten die elf Mitglieder bei den Rotweintrauben einen Minderertrag in Kauf nehmen. Bühler sagt: «Diese Reben wurden im 2021 vom Hagel beschädigt und sind noch in der Schonphase.» Das Qualitätsmerkmal, den Oechslegrad, bezeichnet Bühler aber als sehr gut. Beide Sorten weisen 80 Oechslegrad auf.

Auch Bühler sagt, dass sie dieses Jahr nicht mit dem Mehltau zu kämpfen hatten – wegen der trockenen Witterung. Bei seinen Beobachtungen stellte er fest, dass die Trauben vorerst etwas klein waren, der Regen Ende August ihnen dann nochmals einen Wachstumsschub versetzte.

Im Unterschied zu den meisten anderen Rebberg-Vereinen, keltern die Weinliebhaber der Gemeinde Jonschwil ihren Wein selber. Gemäss Bühler hatten sie seit Beginn ein Vereinsmitglied, das sich mit dieser Materie sehr gut auskannte. Dieser Kellermeister sei leider plötzlich verstorben, nun hätten sich zwei Weinbegeisterte bereit erklärt, sich der Kelterei anzunehmen. Bühler erklärt:

«Die Kelterei ist sehr zeitintensiv, vor allem zwischen Oktober und Januar.»

Die Vögel stahlen Trauben in Wuppenau

Lilian Gantenbein, Leitung Projekt Rebberg des Waldvereins Wuppenau. Bild: Marlies Scarpino

«Wir konnten sehr schönes und gutes Traubengut lesen», sagt Lilian Gantenbein. Sie hat die Leitung des Projekts Rebberg des Waldvereins Wuppenau inne. Auf dem 400 Quadratmeter grossen Grundstück – übrigens dem höchstgelegenen Rebberg im Kanton Thurgau – gedeihen 352 Rebstöcke der Sorte Garanoir. Diese wurden im Jahr 1999 im Gebiet «Rebenstein» zwischen Hosenruck und Welfensberg von den Mitgliedern des Waldvereins Wuppenau angepflanzt.

Während die Qualität für Lilian Gantenbein erfreulich ist, ist es die Quantität nicht ganz. Der Grund: die Vögel. Diese stahlen einen Teil der Ernte, weil es Löcher in den Netzen hatte. Lilian Gantenbein erklärt, dass diese Netze dieses Jahr wohl nicht richtig kontrolliert wurden, nachdem sie im Vorjahr nicht gespannt wurden, da die Ernte gänzlich ausgefallen sei – wegen Frost, Hagel und Mehltau.

Ein Mitglied des Waldvereins Wuppenau misst die Reife von Trauben mit dem Refraktometer, einem optischen Instrument, das die Dichte von Most in Grad Oechsle anzeigt. Bild: PD

Trotzdem zeigt sich die Rebberg-Verantwortliche zufrieden. Es sind 300 Kilogramm und der Oechslegrad liegt bei fast 90. Lilian Gantenbein freut sich auf den Wein des Jahrgangs 2022. Sie nennt den Grund:

«Wir haben erstmals Trauben im Barrique-Ausbau machen können.»

Dies deshalb, weil der Verein die Kelterei gewechselt hat und nun mit dem Weinfelder Winzer Benno Forster zusammenarbeitet. Diese Neuausrichtung bedingte zudem eine neue Flaschenform und eine neue Etikette. Lilian Gantenbein sagt: «Es gibt etwas ganz Schönes.»

In Lichtensteig erholen sich die Rebstöcke vom Pilzbefall des Vorjahres

Julia Leijola ist Präsidentin der Weinbaugenossenschaft Lichtensteig. Diese hatte im Jahr 2016 am Fusse des Städtli einen Mini-Weinberg angelegt. Zwischen pilzwiderstandsfähigen Weintraubensorten – diese werden Piwis genannt – sind dort Kräuter und Pflanzen zu finden. Der Weinberg wird biologisch und ökologisch nachhaltig bewirtschaftet. Die Verantwortlichen hatten sich für die Traubensorten Cabernet Jura und Divico (rot), Solaris (weiss) sowie die Tafeltraube Muscat Bleu entschieden.

Julia Leijola, Präsidentin Weinbaugenossenschaft Lichtensteig. Bild: PD

Die Präsidentin sagt, dass sie gewusst hätten, dass das Jahr 2022 ein schwieriges Jahr werden würde. Die Rebstöcke hatten sich vom Vorjahr zu erholen. 2021 war ein nasses Jahr und die Rebstöcke litten unter Pilzbefall. Julia Leijola sagt, dass ihnen nichts mehr anderes übrig geblieben sei, als den Pilz mit Spritzmitteln zu behandeln.

Nun hatten sich die Reben gut erholt. Julia Leijola sagt:

«Es hat funktioniert, wohl aber nicht bei allen Stöcken.»

Vor allem die Ernte der Weissweintrauben fiel besser aus als erwartet. 200 Kilogramm wurden von den Rebstöcken gelesen. Diese wiesen einen Oechslegrad von 97 auf.

Nicht nur in Lichtensteig ist das gesellige Beisammensein ein wichtiger Faktor des Vereinslebens. Bild: Julia Leijola

Die Reben des Cabernet Jura hätten sich ebenfalls gut erholt, jene des Divico weniger. So konnten die Lichtensteiger 72 Kilogramm Rotweintrauben dem Kelterer Marco Casanova von Weinpur in Walenstadt übergeben. Der Oechslegrad liegt bei 92. Im Verein hat man sich nun Gedanken darüber gemacht, ob die Divico-Stöcke ersetzt werden sollten. Die Trauben seien zwar gut gewesen, aber der Ertrag doch minim, so die Präsidentin.

Die Lichtensteiger widmen beim Wimmet jeder einzelnen Traube grosse Aufmerksamkeit, um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten. Bild: Julia Leijola

Die Bedeutung des Oechslegrads Oechsle wurde nach seinem Erfinder Ferdinand Oechsle benannt und fungiert als Masseinheit für das Mostgewicht des Traubenmostes. Mit dem Oechslegrad wird der Anteil der gelösten Stoffe, allen voran Zucker, im Most bestimmt.

Hohe Oechslegrade – guter Jahrgang? Es existiert tatsächlich vielerorts eine Oechsle-Manie. Sie geht von der irrtümlichen Meinung aus, dass ein höherer Wert automatisch besseren Wein bedeutet. Ein Beispiel aus dem Jahr 2003 zeigt, dass dem nicht immer so ist. Dieser Jahrgang erreichte wegen des heissen Sommers rekordhohe Oechsle-Werte. Der vermeintliche Jahrhundert-Jahrgang entpuppte sich jedoch als durchschnittlicher, denn viele Weine waren zu alkoholisch, zu üppig und zu unharmonisch. 110 Oechslegrade beispielsweise bedeuten einen potenziellen Alkoholgehalt von 14 Prozent. Es ist eine Tatsache, dass der Zuckergehalt ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Weine ist, aber nicht nur. Ebenso wichtig ist die physiologische Reife der Traube: die Farbe der Schale, der Reifezustand der Traubenkerne und der Geschmack der Phenole. Am Winzer obliegt es letztlich, den idealen Lesezeitpunkt zu erwischen. Er ist dann erreicht, wenn möglichst viele dieser Komponenten den optimalen Zustand erreicht haben. Wenn etliche dieser Faktoren nicht stimmen, gehen die Fachleute davon aus, dass die Weinqualität leidet. (pd)

