Weil Eis vom Dach fiel: Lastwagenfahrer wird angezeigt Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau stoppten am Montag in Gloten einen Lastwagen, nachdem vom Dach des Fahrzeuges eine Eisplatte auf die Strasse fiel. 08.01.2020, 16.23 Uhr

Die Eisplatte war mehrere Zentimeter dick und zersplitterte auf der Strasse. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo/rus) Am Montag fuhr eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kurz nach 10 Uhr in Gloten auf der Kreuzstrasse in Richtung Sirnach hinter einem Lastwagen her. Im Bereich der Eisenbahnbrücke löste sich vom Blachenaufbau des Fahrzeuges eine Eisplatte und fiel auf die Strasse, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung vom Mittwoch berichtet. Ein entgegenkommender Autofahrer bemerkte dies ebenfalls und konnte durch Abbremsen eine Kollision verhindern.