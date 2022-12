Der Stadtpräsident als Despot: Krippenspiel in Wil

Weihnachtsgeschichte Der Stadtpräsident als Despot: Die Wiler Kirchen haben mehr als nur ein Krippenspiel auf die Beine gestellt Mit 40 Laienschauspielerinnen und -schauspielern, Schafen und Kamelen inszenieren die Kirchgemeinden von Wil am Sonntag in der Oberen Bahnhofstrasse und der Altstadt die Geburt Jesu. Stadtpräsident Hans Mäder übernimmt die Rolle des Herodes. Jochen Tempelmann 13.12.2022, 18.00 Uhr

Drei Schauspieler während der Kostümprobe für das Weihnachtsspiel. Bild: PD

Alle Jahre wieder erlebt das Laienschauspiel einen Höhenflug. Landauf, landab pilgern Hirtinnen und weise Könige nach Bethlehem, überall versammeln sich Marias und Josefs an den Krippen. Es weihnachtet erst so richtig, wenn die meistrezipierte Bibelgeschichte in Leib und Blut erlebbar wird.

Das dachte man sich auch in Wil: Die vier in der Stadt vertretenen christlichen Kirchgemeinden – die Evangelische und die Katholische sowie die Freie Evangelische Gemeinde und die Lifechurch – haben beschlossen, gemeinsame Sache zu machen. Nach mehr als einem Jahr der Vorbereitungen wird am kommenden Sonntag zum ersten Mal ein besonderes Weihnachtsspiel aufgeführt.

Bethlehem in der Wiler Altstadt

«Wir wollen mit der Weihnachtsgeschichte zu den Leuten gehen», sagt Markus Graf, evangelischer Kirchgemeindeschreiber und Mitglied des Organisationskomitees. Daher wird nachmittags zwischen 13 und 16 Uhr die Obere Bahnhofstrasse und die Altstadt bespielt, wenn sich die Einkaufszone zum Sonntagsverkauf füllt. Dabei beschränkt sich das Schauspiel nicht auf die Krippenszene: «Wir wollen einen anderen Blick auf die Geschichte werfen», erklärt Graf.

Sprechprobe mit dem Stadtpräsidenten (mitte): Regisseurin Sylvia Schwager (rechts) weist die Schauspielerinnen und Schauspieler ein. Bild: PD

An verschiedenen Standorten entfaltet sich das szenische Schauspiel, ohne dass das Gesamtstück einen linearen Handlungsstrang verfolgt: Die Hirten haben ihr eigenes Lager, Herodes regiert aus seinem Palast an der Oberen Bahnhofstrasse und seine Schreiber zählen an verschiedenen Standorten das Volk. Josef und Maria haben ihre Unterkunft im Stall auf dem Bärenplatz in der Altstadt.

Für Authentizität sorgen nicht nur die Kostüme: Die Hirten werden von Schafen begleitet, die drei heiligen Könige sogar von echten Kamelen.

Mittendrin statt nur dabei

Das Schauspiel entfaltet sich aber auch zwischen den einzelnen Standorten. Römische Legionäre patrouillieren durch die Strassen und die heiligen drei Könige wandern durch das Judäa in der Fussgängerzone. Dabei interagieren die vierzig Schauspielerinnen und Schauspieler immer wieder mit dem Publikum. Die Regieanweisung ist strikt: Stets in der Rolle bleiben! Das erfordert eine Menge Improvisationstalent. Wie die Beteiligten ihre Figuren umsetzen sollen, gibt das Drehbuch meist nur grob vor.

Um 15.45 Uhr treffen sich alle Schauspielenden bei der Krippe auf dem Bärenplatz. Dort endet die Inszenierung mit dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern.

Prominente Rollenbesetzung

Unter den Beteiligten sind auch einige wichtige Personen aus der Stadt: Marianne Mettler, Präsidentin der katholischen Kirchgemeinde, spielt eine Schriftgelehrte, Bettina Birkner, evangelische Gemeindepfarrerin, übernimmt eine Rolle im Hofstaat des Herodes. Und Herodes, der despotische Herrscher von Judäa, wird von niemand geringerem als Stadtpräsident Hans Mäder gespielt.

Scheint sich auch mit Krone wohlzufühlen: Stadtpräsident Hans Mäder als Herodes. Bild: PD

«Als wir überlegt haben, wer die Rollen übernehmen könnte, gab es grosses Staunen beim Vorschlag, dass Herr Mäder die Rolle des Herodes übernehmen könnte», erzählt Markus Graf. Der Stadtpräsident habe schnell zugesagt – und beweist, dass er seine politische Rolle mit Humor versteht.

Option auf Wiederholung

Schon im Januar hat sich das OK formiert und mit der Planung begonnen. Markus Graf betont das grosse Engagement, dass die zahlreichen Helferinnen und Helfer seitdem an den Tag gelegt haben. Insbesondere die Herstellung der Kostüme sei aufwendig gewesen.

Daher hofft Markus Graf, dass am Sonntag alles rund läuft. «Beim ersten Mal sind alle ein wenig angespannt», sagt Graf und deutet damit an, dass Jesus auch nächstes Jahr in der Wiler Altstadt geboren werden könnte – sofern die Premiere gelingt.