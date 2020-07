Interview Weichenstellung bei der «Bühne am Gleis»: Daniela Rietmann folgt im Präsidium auf Michael Fischer Seit mehr als zehn Jahren bringt der Verein Bühne am Gleis Kleinkunst nach Wil. Nun gibt Michael Fischer das Präsidium an Daniela Rietmann ab. Sei möchte mit einer neuen Homepage und dem vermehrten Einsatz sozialer Medien frischen Wind bringen. Sie sagt aber auch: «Vieles läuft sehr gut, daran wollen wir nicht rütteln.» Interview: Tobias Söldi 10.07.2020, 12.10 Uhr

Daniela Rietmann und Michael Fischer vor dem «Hausgeist» der Künstlerin Horta van Hoye, der die «Bühne am Gleis» seit den ersten Tagen begleitet. Bild: Tobias Söldi

Michael Fischer, Sie sind seit der Gründung der «Bühne am Gleis» mit dabei. Fühlen Sie sich als Vater des Vereins?

Nein. Ich habe zwar die Liegenschaft hier an der Churfirstenstrasse 5, wo unsere Veranstaltungen stattfinden, gekauft und damit die Kulturwerkstatt begründet, hinter der «Bühne am Gleis» steckt aber ein Team.

Den Auftakt machte ein zweitägiges Eröffnungsfest im Jahr 2007. Wie haben sie dieses in Erinnerung?

Damals waren wir wirklich noch «Greenhorns». Wir hatten kaum Infrastruktur, zu wenig Stühle, keine Vorhänge. Es war aber so schön, dass wir uns sagten: Das muss weitergehen.

Mittlerweile ist der Verein zu einer Institution geworden.

Das ist so. Ein Meilenstein war sicher die Namensänderung von Verein Kulturwerkstatt zu «Bühne am Gleis» in den Jahren 2011/12. Damit wollten wir deutlich machen, dass es uns um Kleinkunstanlässe geht. Inhaltlich war von Anfang an klar, was uns interessiert: Künstler, die Brücken zwischen Disziplinen schlagen. Es gibt sogar welche, die im ersten und im zehnten Jahr der «Bühne am Gleis» bei uns aufgetreten sind.

Welches waren Ihre Highlights?

Zu den Highlights zählt sicher das Fünf-Jahres-Jubiläum mit Clown Dimitri 2012. Da haben wir uns etwas geleistet. Für viele war es das letzte Mal, dass sie Dimitri live gesehen haben. Er starb bald darauf. Besonders war auch das Zehn-Jahres-Jubiläum: Da versuchten wir, verschiedene Künstler zusammenzuführen, um sie gemeinsam etwas Neues kreieren zu lassen.

Daniela Rietmann, als neue Vereinspräsidentin treten Sie in grosse Fussstapfen. Haben Sie Respekt vor dieser Aufgabe?

Ja, schon. Aber ich habe mich auf dieses Abenteuer eingelassen im Wissen, dass ein gutes Team dahintersteckt. Es hat immer eine helfende Hand. Zwei der Vorstandsmitglieder sind zudem seit vielen Jahren dabei und wissen Bescheid. Ich freue mich darum auch unbändig auf diese Aufgabe.

Sie übernehmen in einer ungewöhnlichen Zeit.

Das macht es nicht einfacher. Aber ich weiss nicht, wie viel Gedanken wir uns für die kommende Saison jetzt schon machen müssen. Es kann sich ja alles wieder sehr schnell ändern. Aber klar, es werden spezielle Jahre. Wir werden aber dem Publikum Sorge tragen und es schützen mit den Richtlinien, die vorgegeben sind.

Wie sind Sie zum Verein gekommen?

Ich habe 2015 eine Vorstellung besucht, an der ein Aufruf für die Mitarbeit im Vorstand mich «gluschtig» gemacht hat. 2016 nahm ich an meiner ersten Vorstandssitzung teil. Ich habe mich sofort willkommen gefühlt und gemerkt, wie die Leute für die «Bühne am Gleis» brennen. Daran hat sich nie etwas geändert.

Wie sehen Ihre Pläne aus?

Mit dem Abgang von Michael Fischer und den neuen Personen im Vorstand, Leonie Herde und Claudia Cantieni, ergeben sich automatisch gewisse Änderungen. Aber im Grundsatz werden wir uns nicht verändern, auch bei der Art des Programms nicht. Vieles läuft sehr gut, daran wollen wir nicht rütteln. Mit einer neuen Homepage und dem Nutzen sozialer Medien werden wir etwas frischer und moderner in die Zukunft gehen.

Beginnt eine neue Ära?

Vielleicht. Wir wollen aber sanft vorgehen. Der neue Vorstand bringt sicher frischen Wind und einen frischen Blick mit.

Michael Fischer, wie ist es für Sie, den Verein aus den Händen zu geben?

Ich habe ein extrem gutes Gefühl dabei. Der «Drive» im Vorstand ist toll, und ich freue mich, dass meine Nachfolgerin mit Freude dabei ist.

Werden Sie sich noch einbringen?

Ich werde sicher mit dem Haus verbunden bleiben, allein schon deshalb, weil ich da wohne und Vermieter bin. Einzelne Projekte werde ich noch abschliessen und bei Fragen bin ich natürlich immer da. Im Rahmen eines Sabbaticals werde ich meinen Alltag aber vermehrt zu meiner Partnerin nach Deutschland verschieben.

Daniela Rietmann, was erwartet die Gäste in der nächsten Saison?

Das Programm steht, der Flyer geht demnächst in den Druck. Besonders gespannt bin ich auf die Dernière mit Helga Schneider – das wird ein Knaller. Aber um ehrlich zu sein bin ich auf jede einzelne Veranstaltung freudig gespannt.