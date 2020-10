Wegen zwei Coronafällen bei Konkurrent: 1.-Liga-Partie zwischen Frauenfeld und dem EC Wil wurde kurzfristig abgesagt Das Auswärtsspiel des EC Wil bei Meisterkandidat EHC Frauenfeld konnte nicht stattfinden. Grund waren zwei positive Coronatests bei Ligakontrahent Pikes Oberthurgau, gegen den die Frauenfelder am Mittwoch spielten. Das Wiler NLB-Frauenteam verlor im zweiten Saisonspiel zum zweiten Mal. Hans-Caspar Kellenberger, Tim Frei 04.10.2020, 12.01 Uhr

Wann der EC Wil und Rico Hungerbühler (hier im schwarzen Trikot in der vergangenen Saison gegen Frauenfeld) das Auswärtsspiel gegen die Thurgauer nachholen, ist noch unklar.

Bild: Michel Canonica (Wil, 12. Oktober)

Die Spieler des EC Wil sind in Frauenfeld bereits in der Kabine, als das Spiel eine Stunde vor dem Anpfiff abgesagt wird. Bei den Pikes Oberthurgau, gegen die der Gegner EHC Frauenfeld am vergangenen Mittwoch noch im Derby spielte, gab es zwei positive Coronatests. Das Samstagsspiel wurde deshalb vorsorglich abgesagt.