Wegen neuem Wahlmodus: Wiler Stadtpräsident steht bis Ende Jahr nicht sicher fest Ein Szenario zeigt auf, dass die Wilerinnen und Wiler im Extremfall bis zu viermal an die Wahlurne müssen, bis ein Stadtpräsident gewählt ist. Gianni Amstutz 01.10.2020, 17.47 Uhr

Der zweite Wahlgang am 29. November bringt zwar eine Entscheidung über die fünf Stadtratssitze, das Amt des Stadtpräsidenten könnte jedoch offen bleiben. Bild: Ralph Ribi

Am 29. November fällt die Entscheidung, wer in Zukunft in Wil regiert. Das zumindest war bisher die Annahme. Nun stellt sich jedoch heraus, dass es eventuell noch einiges länger dauert.