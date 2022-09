Wegen Lieferverzögerungen Tankstelle beim «Palais» in Ebnat-Kappel kommt bis Ende Jahr Eigentlich hätte die Avia-Tankstelle in Ebnat-Kappel zeitgleich mit der Umfahrung Wattwil eröffnet werden sollen. Aufgrund von Lieferverzögerungen mussten die Bauarbeiten beim ehemaligen Tanzlokal «Palais Extra» für kurze Zeit eingestellt werden. Bis Ende Jahr soll die Tankstelle mit Shop aber stehen. FM1 Today/Lara Abderhalden 07.09.2022, 10.11 Uhr

Das Tanzlokal wurde im November 2021 abgerissen. Bild: Theres Bachmann

Über vier Jahre ist es her, seit das Tanzlokal «Palais Extra» in Ebnat-Kappel die letzte Tanznacht veranstaltete. Vor drei Jahren schloss die Firma Avia Osterwalder einen Baurechtsvertrag mit der Inhaberin ab, um eine Tankstelle auf dem Boden zu bauen. Mittlerweile erinnert nichts mehr an einen Ort, an dem gefeiert wurde. Das Gebäude wurde vor einem Jahr abgerissen und mit dem Bau der Tankstelle begonnen.