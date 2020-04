Wegen «Corona»: Wil lanciert per sofort Velolieferdienst für lokale Geschäfte Um die Geschäfte in der Corona-Krise zu unterstützen, lanciert die Stadt Wil gemeinsam mit WIL Shopping und den Heimstätten Wil vorzeitig den für den Frühling 2021 geplanten Velolieferdienst viaVelo-Wil. Ab sofort steht das Angebot den Wiler Geschäften zur Verfügung 29.04.2020, 09.06 Uhr

Die Umsetzung des Projekt viaVelo-Wil war auf Frühjahr 2021 geplant. Aufgrund der Coronakrise wird das Angebot nun per sofort eingeführt - wenn auch mit technischen Einschränkungen. Bild: red.

(pd/red) Viele Wiler Geschäfte kämpfen um ihre Existenz und suchen nach Möglichkeiten, wie sie weiterhin ihre Produkte verkaufen können. Bestellungen werden via Telefon, E-Mail oder Webshop entgegengenommen. Mit dem Velolieferdienst viaVelo-Wil bietet die Trägerschaft, bestehend aus der Stadt Wil, WIL Shopping und den Heimstätten Wil, eine unkomplizierte und ökologische Dienstleistung an. Die bestellten Waren können damit noch am selben Tag und im gewünschten Zeitfenster via Velo nach Hause transportiert werden, ohne Lieferverzögerungen und lange Wartezeiten.

Ein Projekt von Wil für Wil

viaVelo-Wil ist ein Projekt von Energiestadt Wil, den Heimstätten Wil und WIL Shopping und hat auch nach der Corona-Krise zum Ziel, das Einkaufen in der Stadt zu fördern. «Geschäfte können ihrer Kundschaft einen attraktiven Lieferservice anbieten – und die Kundinnen und Kunden selbst können ohne Auto und ohne das Schleppen von schweren Taschen in der Stadt verweilen», wird Jürg Wipf, Präsident WIL Shopping, in einer Medienmitteilung der Stadt Wil zitiert.

Im Mittelpunkt des Wiler Velolieferdienstes wird künftig eine App stehen. Kundinnen und Kunden geben ihre Taschen im Geschäft ab und lösen via App die Lieferung direkt selbst aus. Die App ist in Entwicklung und die Lancierung ist auf den Frühling 2021 geplant. «Da wir mit den Planungen für den Dienst schon sehr weit fortgeschritten sind, insbesondere was die Abläufe betrifft, können wir dieses Angebot bereits ab sofort den Wiler Geschäften anbieten. Der einzige Unterschied ist, dass die Kundschaft nicht via App die Lieferung auslöst, sondern via Online-Formular», erläutert Daniel Stutz, Stadtrat und Präsident Energiestadt der Stadt Wil, die vorgezogene Lancierung.

Lieferung in das ganze Stadtgebiet

viaVelo-Wil beliefert von Montag bis Freitag Adressen in der Stadt Wil (inkl. Bronschhofen und Rossrüti). Pro Lieferung – eine bis zwei Einkaufstaschen und insgesamt 20 Kilogramm – bezahlt das Geschäft fünf Franken, einen Drittel der Kosten. Die Stadt Wil unterstützt die Geschäfte in dieser ausserordentlichen Situation nicht nur mit dem Lieferservice, sondern finanziert auch die verbleibenden zwei Drittel der Kosten pro Lieferung über den Kredit Energiestadt. Dieses Angebot gilt vorübergehend, bis sich die Pandemiesituation entschärft hat und der Dienst mit der eigentlichen Idee der App lanciert werden kann.

Bewährte Abläufe ohne lange Lieferfristen

Dass die Abläufe funktionieren, zeigt das Beispiel Heimstätten Wil: «Die Heimstätten Wil liefern bereits Gärtnereiprodukte oder die «Wiler Kiste» via Velo innerhalb der Stadt aus. Mitarbeitende nehmen telefonisch die Bestellungen entgegen oder gehen quasi für die Kunden einkaufen. Das hat sich bewährt. Die Kundinnen und Kunden haben so keine langen Lieferfristen – im Gegenteil: Sie erhalten die Bestellung noch am selben Tag», so Werner Artho von den Heimstätten Wil.

Die Geschäfte werden nun aktiv auf das Angebot aufmerksam gemacht. Auf www.viavelo-wil.ch findet sich eine laufend angepasste Liste mit Geschäften, die den Lieferdienst bereits nutzen. Ausserdem können sich Geschäfte bei Interesse melden. Das Angebot ist limitiert auf Wiler Geschäfte, die im Detailhandel tätig sind.