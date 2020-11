Wegen Corona: FDP Flawil beantragt trotz des finanziellen Spielraums keine Steuerfusssenkung Der Tenor am Online-Stamm der FDP Flawil war einstimmig: Der Steuerfuss könnte neuerlich gesenkt werden. Und zwar bereits für das Jahr 2021. Auf einen entsprechenden Antrag wird gleichwohl verzichtet, weil die Erfolgschancen in der aktuellen Zeit als gering erachtet werden. Andrea Häusler 17.11.2020, 11.53 Uhr

FDP-Präsident Roland Roos moderierte den FDP-Stamm vom Montagabend aus der Distanz. Screenshot: Andrea Häusler

Alle Ampeln stehen auf grün: «Flawil steht finanziell extrem gut da», hiess es am Montagsstamm der Ortspartei. Dass das Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von 152'200 Franken rechnet, heisse nichts. Denn die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten, wie defensiv in Flawil budgetiert wird.

Die Zahlen unterstreichen die Feststellung: Tatsächlich wurde für das Jahr 2017 – statt des veranschlagten Ertragsüberschusses von 33000 Franken – ein Überschuss von fast vier Millionen Franken ausgewiesen. 2018 lag der Mehrertrag bei gut drei Millionen (Budget + 215420) und im vergangenen Jahr betrug der Ertragsüberschuss gar 5,75 Mio. Franken (Budget + 8200). Auch die Rechnung für das laufende Jahr dürfte, trotz der Steuerfusssenkung von um fünf Prozentpunkte auf 133 Prozent, weit besser abschliessen, als prognostiziert.

Das Budget 2020 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 172800 Franken. «Gut unterrichtete Kreise» sprächen indes von einem neuerlichen Plus von mehreren Millionen Franken, wurde am Montag gesagt.

Politisch nicht durchsetzbar

Auch unter Berücksichtigung der anstehenden Investitionsvorhaben wäre eine weitere Steuerfussreduktion für das kommende Jahr möglich, war man sich am Stamm weitgehend einig. Umso mehr, als eine solche bereits mit 2,75 Mio. Franken aus dem Rechnungüberschuss 2019 vorfinanziert ist.

Dennoch will sich die FDP an der Bürgerversammlung vom 24. November zurückhalten und keinen entsprechenden Antrag stellen. Angesichts der Coronasituation wäre ein solcher politisch kaum durchsetzbar, wurde festgestellt. Ausserdem seien die mittelfristigen Folgen der Pandemie tatsächlich schwer abschätzbar. 2022 jedoch müssten «die Millionen» jedoch ans Volk zurück.

Ja zum Verkauf der Spitex-Liegenschaft

Die Gemeinde Flawil will sich von der Liegenschaft an der St.Gallerstrasse 62 trennen. Der Kaufvertrag mit der Aventas AG wurde bereits am 4. Februar 2020 unterzeichnet. Der Preis beträgt 3,12 Millionen Franken. Nun hat die Bürgerschaft das letzte Wort. Die SP hat bereits Opposition gegen den Verkauf angekündigt.

Auch die FDP haderte. Wirtschaftliche Gründe sprächen gegen den Verkauf, wurde eingewandt. Denn dank langjähriger Mietverträge spüle das Objekt Einnahmen von 150000 pro Jahr Franken in die Kasse. Dennoch sei es nicht Sache der Gemeinde, als Immobilienbewirtschafterin aufzutreten. Hier nicht, aber auch nicht im Stickerquartier. Wobei letzteres ein anderes Thema sei.

Strategisch sei die Liegenschaft nicht wichtig, machte Noch-Schulrätin Nadja Heuberger klar. Und die Räume würden, ungeachtet ihrer Eignung, für schulische Zwecke nicht benötigt. Ausserdem werde mit dem Bau der Musikschule/der Dreifachturnhalle Schulraum im Feld frei. Wobei sich Engpässe eher in Alterschwil sowie im Gebiet Botsberg/Wiesental abzeichneten.

Die FDP verständigte sich schliesslich auf ein Ja zum Verkauf. Ja sagt die Ortspartei auch zur Sanierung des Kindergartens Wiesental an der Wilerstrasse. Obwohl die mit rund 2,6 Millionen Franken veranschlagten Sanierungskosten als relativ hoch erachtet werden.