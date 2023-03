Wegen Baustellen – in Rickenbach herrscht Verkehrschaos

Wegen Bauarbeiten Eine Stunde Busfahrt statt nur zehn Minuten – das Verkehrschaos zwischen Rickenbach und Kirchberg betrifft auch den ÖV Wer die letzten Tage mit dem Auto oder Bus durch Rickenbach fahren wollte, kam nicht weit. Zwei neue Baustellen liessen den Strassenverkehr zu Stosszeiten fast gänzlich stillstehen. Doch erste Massnahmen, um das Chaos zu lösen, wurden bereits ergriffen. Yasmin Stamm 09.03.2023, 18.00 Uhr

Neue Massnahme: Der Einbahnverkehr führt seit Donnerstag von Rickenbach nach Kirchberg, statt wie bisher umgekehrt. Bild: Beat Lanzendorfer

In Rickenbach herrschte ein Verkehrschaos. Eine Baustelle auf der Fürstenlandstrasse zwischen Kirchberg und der Hinterthurgauer Gemeinde sowie eine Sperrung der Wilenstrasse sorgten Anfang Woche für Stau. Kurz nach 18 Uhr habe sich eine Blechlawine nur noch im Schritttempo durch Rickenbach bewegt, berichtete «Hallowil».

Eingezwängt in die Autos, waren auch die Busse von Wilmobil, die zwischen Wil und Gähwil verkehren. Für eine Strecke, die gewöhnlich in zehn Minuten geschafft ist, mussten Fahrgäste vor allem zum Feierabend fast eine Stunde im Bus ausharren.

Rückstau auf die Autobahn und in die Stadt

«Auf die Verzögerungen reagierten Kunden unterschiedlich», sagt Hans Koller, Leiter Markt von Wilmobil, auf Anfrage dieser Zeitung. Es habe zwar einige Beschwerden gegeben, aber die meisten hätten Verständnis gehabt. «Es handelt sich ja nicht um ein Problem des öffentlichen Verkehrs, sondern um ein allgemeines.»

Wilmobil habe sich laut Koller auf Stau eingestellt. «Wir wurden über den möglichen Verzug informiert, jedoch haben wir nicht mit Chaos in diesem Ausmass gerechnet.» Deshalb fanden sich am Mittwoch alle beteiligten Stellen zu einer Koordinationssitzung zusammen. Dort seien verschiedene Massnahmen intensiv diskutiert worden, heisst es beim zuständigen Amt des Kantons:

«Beim Baustart am Montag war die Verkehrssituation sehr unbefriedigend.»

Es sei normal, dass es in den ersten Tagen von Bauarbeiten zu Stau komme. Meist reguliere sich das nach wenigen Tagen, wenn sich die Autofahrer an die Situation gewöhnt hätten. «Diesmal kam es aber zu einem Rückstau auf der Autobahn und Richtung Stadt.» Damit dies nicht länger passiert, mussten Sofortmassnahmen ergriffen werden. Schon am Mittwochabend wurde ein Verkehrsdienst aufgeboten, welcher die Ausfahrt aus Rickenbach ermöglichte.

Auch der Bus in Richtung Kirchberg (links am Bildrand) geriet beim Kreisel in Rickenbach in den Stau. Die Situation hat sich verbessert. Bild: Beat Lanzendorfer

Erste Massnahmen umgesetzt

Im Verlauf des Donnerstags wurde dann das gesamte Verkehrskonzept der Einbahnstrasse von Kirchberg nach Rickenbach geändert und umsignalisiert. Man habe beschlossen, dass der ausfahrende Verkehr aus Wil bevorzugt werde. Neu werden daher die Autos aus Rickenbach im Einbahnverkehr Richtung Kirchberg geführt. Der Gegenverkehr wird grossräumig über die Umfahrung Bazenheid in die Stadt umgeleitet.

Auch Wilmobil möchte im Notfall zu einer Lösung beitragen. «Allenfalls werden wir unsere Fahrpläne leicht anpassen, damit die Busse den Verkehr nicht noch mehr behindern und unsere Kunden trotzdem pünktlich ans Ziel kommen», sagt Koller. Da sich der Verkehrsfluss aber stetig ändere, sei es im Moment noch zu früh, Änderungen am Fahrplan vorzunehmen. Ein Augenschein am Donnerstagabend zeigt, dass sich die Situation entspannt hat.