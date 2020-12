wechsel Niederbüren tritt der Regio Wil bei: Warum die Gemeinde das tut und was sie sich erhofft, erklärt Gemeindepräsidentin Caroline Bartholet Die Regio Wil hat die Gemeinde Niederbüren als Mitglied aufgenommen. Wirksam wird dies per 1. Januar 2021. Gemeindepräsidentin Caroline Bartholet erklärt, warum sich der Gemeinderat dazu entschlossen hat, die Regio zu wechseln. Zudem engagiert sie sich künftig im Vorstand des Kulturfördervereins Thurkultur. Dinah Hauser 09.12.2020, 17.00 Uhr

Caroline Bartholet, Gemeindepräsidentin von Niederbüren, ist überzeugt, dass ein Wechsel in die Regio Wil Vorteile für die Gemeinde und die Region bringt. Bild: PD

Per 1. Januar 2021 wechselt die Gemeinde Niederbüren in die Regio Wil. Jahrelang war sie Mitglied der Regio Appenzell-St.Gallen-Bodensee, welcher über 40 Gemeinden angehören. Niederbüren war dabei der westlichste Zipfel. «Viele Projekte der Regio sind weit weg von uns entfernt», sagt Gemeindepräsidentin Caroline Bartholet. Als Beispiele nennt sie die Stärkung des Südufer des Bodensees, Lattich (Zwischennutzung auf dem Güterbahnhofareal St.Gallen), Alsam (Appenzeller Forum) oder Bignik (das überdimensionierte Picknicktuch).

«Als Thurgemeinde ist Niederbüren mehr in Richtung Wil orientiert als nach St.Gallen und Gossau.»

Daher würde eine Mitgliedschaft bei der Regio Wil auch mehr Sinn machen. Die Gemeindepräsidentin ist überzeugt, dass mit einem Beitritt die Region sowie auch die Gemeinde voneinander profitieren werden.

Bartholet ist der Meinung, dass die Lebensräume grösser geworden sind und es heutzutage Sinn mache, Aufgaben im Verbund zu lösen. So hat Niederbüren etwa eine gemeinsame Oberstufe mit Oberbüren und die Seelsorgeeinheit. Auch gehört die Gemeinde zur Spitex Region Uzwil. Eine der wenigen Verbindungen in Richtung Gossau sei die Sana Fürstenland AG, wo die Gemeinde als Kleinaktionärin auftritt, oder der Zivilschutzverbund. Gründe, die gegen einen Wechsel sprechen, sind also kaum vorhanden.

Der Gemeinderat kann indes einen Wechsel der Regio selbst bestimmen, wie Bartholet sagt. Im Prozess der Entscheidungsfindung sei aber unter anderem auch das lokale Gewerbe mit einbezogen worden. Dieses freue sich auf den Beitritt zum Wirtschaftsportal Ost (WPO). Jede Mitgliedgemeinde der Regio Wil ist dort ebenfalls angeschlossen. «Unser einheimisches Gewerbe kann sich dort in der Region vernetzen. Wir erhoffen uns davon eine Stärkung des lokalen und des regionalen Gewerbes», sagt Bartholet.

Bartholet tritt dem Vorstand Thurkultur bei

Auch dem Kulturförderverein Thurkultur wird die Gemeinde beitreten. Während die regionale Kulturförderung in der Regio St.Gallen nur teilweise besteht oder im Aufbau ist, besteht sie in der Regio Wil schon seit Jahren. Für die lokale Kultur und Veranstalter sieht Bartholet den Beitritt als Gewinn. Profitieren von der Vernetzung dürften auch etwa das Textilmuseum Sorntal oder das Rock und Pop Museum. Zudem wird Caroline Bartholet ab Januar im Vorstand von Thurkultur Einsitz nehmen.

Die Regio Wil erhöht ab kommendem Jahr die Mitgliedsbeiträge von 5 auf 7.50 Franken pro Einwohner und Einwohnerin. Für die Gemeinde Niederbüren wird die Regiomitgliedschaft also teurer als bisher. «Das war für uns nicht absehbar», sagt Caroline Bartholet.

«Uns geht es aber um strategische und vor allem längerfristige Überlegungen.»