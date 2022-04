Wechsel Neuer Präsident beim Regionalen Leistungszentrum Kunstturnen Ostschweiz: Markus Züblin löst Alexander Brochier ab Der Präsident des RLZO tritt zurück. Wegen beruflicher Veränderungen sei die zeitliche Verfügbarkeit von Alexander Brochier knapp geworden. Sein Nachfolger, Markus Züblin, möchte den Fokus auf die Stärkung des Vertrauens gegenüber allen Akteuren legen. 12.04.2022, 16.00 Uhr

Alexander Brochier tritt als Präsident des RLZO zurück. Bild: Benjamin Manser

Beim Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) für Kunstturnen in Wil kommt es zu einer Rochade in der Führungscrew. Mit Markus Züblin tritt der Vizepräsident die Nachfolge von Alexander Brochier an, wie es in einer Mitteilung heisst.