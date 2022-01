Wattwil: Toggenburger Messe 2022 wird abgesagt

Wattwil Wegen Planungsunsicherheit: Toggenburger Messe 2022 abgesagt «Eine Messe dieser Grössenordnung kann man nicht in wenigen Tagen auf die Beine stellen und auch die Aussteller müssen sich auf ihre Teilnahme vorbereiten können.» Diese Erkenntnis führte zum Entscheid des Organisationskomitees der TOM 2022, die Regionalmesse auf das nächste Jahr zu verschieben. 27.01.2022, 09.50 Uhr

Die Toggenburger Messe TOM präsentierte sich in der Vergangenheit mit jeweils rund 180 Ausstellern dem Publikum. Bild: Martin Knoepfel

Die Toggenburger Messe ist seit 2004 die Regionalmesse für Gewerbe, Industrie und Dienstleistungsbetriebe aus dem Toggenburg und den angrenzenden Gebieten. Bei der vorerst letzten Durchführung im Jahr 2019 präsentierten sich auf dem Areal der Markthalle Wattwil 180 Aussteller mit ihren Angeboten und zogen damit knapp 16’000 Besucherinnen und Besucher an.

Hoffnung bis Ende Jahr

Die Hoffnung, die TOM nach einem Jahr Unterbruch zwischen dem 6. und 8. Mai 2022 wieder durchführen zu können, hielt sich lange. Obwohl die Coronasituation bei deren Vorbereitung allgegenwärtig war. Nicht nur bei den Veranstaltern. Gleiches zeigte sich in den Rückmeldungen verschiedener Aussteller und Partner. «Einerseits wünschen wir uns eine Chance wieder Messe-Luft zu schnuppern, persönliche Kontakte mit Besucherinnen und Besuchern zu pflegen und Produkte und Dienstleistungen präsentieren zu können. Andererseits würden die Covid-19 Massnahmen genau diese Kontakte erschweren, den persönlichen Austausch hinter die Maske verdrängen und den Zugang für Besucherinnen und Besucher einschränken», liess das Organisationskomitee noch im Dezember verlauten. Der definitive Entscheid über die Durchführung wurde damals für den Januar in Aussicht gestellt.

Keine Planungsgrundlage

Jetzt liegt er vor: Die Messe wird abgesagt. Zwar machten die vorsichtig optimistischen Aussichten Hoffnung, in einigen Wochen zu einer gewissen Normalität zurückkehren zu können, hält das OK in der Begründung fest. Doch sei die Definition von «einigen Wochen» relativ offen und sowohl für die Aussteller, wie auch für den Veranstalter keine verlässliche Planungsgrundlage. «Eine TOM als Plattform der persönlichen Kontakte, eine TOM der Freude und Erlebnisse, und eine TOM mit attraktivem Rahmenprogramm für ein breites Publikum können wir im Mai 2022 nicht gewährleisten.» Deshalb sei entschieden worden, die Toggenburger Messe um ein Jahr auf das Wochenende vom 12. – 14. Mai 2023 zu verschieben.

Ausschreibung der TOM 2023 im Herbst

«Eine Messe dieser Grössenordnung kann man nicht in wenigen Tagen auf die Beine stellen und auch die Aussteller müssen sich auf ihre Teilnahme vorbereiten können", schreibt das OK unter der neuen Leitung von Walter Schlegel . Daher bringe ein Entscheid zum jetzigen Zeitpunkt für alle Beteiligten klare Verhältnisse.

Bereits im Frühsommer wird sich der Veranstalter wieder Gedanken machen, wie die TOM 2023 als Plattform für Unternehmen und Organisationen attraktiv gestaltet werden kann. Im Herbst erfolgt dann die Ausschreibung für die Messe im nächsten Jahr. (pd/ahi)