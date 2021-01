Wattwil Von der Taufe bis zur Beerdigung: Pfarrer Andreas Schönenberger verlässt nach zehn Jahren die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg Andreas Schönenberger ist gerne als Pfarrer tätig. Trotzdem zieht er sich für ein Jahr aus der aktiven Seelsorge zurück. Wie es danach weitergeht, weiss er noch nicht. Simon Bernhardsgrütter 08.01.2021, 12.00 Uhr

Andreas Schönenberger liebt die Arbeit mit Jung und Alt. Bild: PD

Von Taufen über Hochzeiten zu Beerdigungen: Andreas Schönenberger erlebte in seiner zehnjährigen Tätigkeit als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg das ganze Spektrum seines Berufes. Er sagt: «Ich begleite Menschen im Alter von 0 bis 99 Jahren und darüber hinaus.» Nun nimmt er sich ein Jahr Zeit für sich selbst und verlässt die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg. Auf dem Programm stehen Weiterbildungen in den Bereichen Spiritualität und Kunst. Beide Thematiken interessieren ihn schon sehr lange. In diesem Jahr will er sich damit intensiver beschäftigen. Zudem wird er verschiedene Exerzitienkurse leiten, um Menschen auf ihrem geistlichen Weg zu begleiten.