Otto's in Wattwil verteilt unrechtmässige «Bussen»

Wattwil Otto's treibt auf seinen Privatparkplätzen «Bussen» ein – dabei fehlt die rechtliche Grundlage Das Geschäft in Wattwil erhebt auf seinen Parkplätzen Umtriebsentschädigungen und droht mit Bussen. Den dafür notwendigen richterlichen Entscheid gibt es jedoch nicht. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 01.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Otto's-Filiale in Wattwil: Lediglich die Beschilderung für Behindertenparkplätze ist angebracht. Bild: Beat Lanzendorfer

Die neue Mehrzweckhalle Rietwis hat die Parkplatzsituation im Süden Wattwils verschärft. Um Parkplätze für eigene Kunden zu sichern, hat die Otto’s-Filiale nebenan reagiert: Wer sein Auto auf den Kundenparkplatz stellt, ohne in der Filiale einzukaufen, bekommt zwar keinen Strafzettel von der Polizei – dafür klemmt ein privater Sicherheitsdienst eine Zahlungsforderung für eine Umtriebsentschädigung unter den Scheibenwischer. Wie Recherchen dieser Zeitung ergeben, fehlt dafür allerdings die rechtliche Grundlage.

Sicherheitsdienst treibt «Bussgelder» ein

Vordergründig scheint alles richtig zu laufen: Bislang waren die Parkplätze bei der Otto’s-Filiale gratis, weswegen es nie Probleme gab. Nun wurde eine Parkuhr aufgestellt. Wer einen der 26 gelb markierten Privatparkplätze vor dem Geschäft nutzen will, muss dort neuerdings sein Kennzeichen eintippen und bekommt dafür die Erlaubnis, eine Stunde lang gratis zu parken.

Wer dem nicht nachkommt, wird nicht gleich gebüsst: Da die Polizei nur auf öffentlichen Parkplätzen Strafzettel verteilt, prüft hier stattdessen ein Sicherheitsunternehmen, wer sich an der Parkuhr registriert. Bei allen, die es nicht getan haben, klemmt im Anschluss ein Einzahlungsschein mit der Aufforderung zur Umtriebsentschädigung unter dem Scheibenwischer.

Die Parkuhr beim Ladeneingang der Otto's-Filiale. Bild: Beat Lanzendorfer

Wird diese Entschädigung, die der Höhe etwa einer Parkbusse entspricht, nicht gezahlt, droht der Sicherheitsdienst, Strafanzeige beim Richteramt zu erheben. Es handelt sich also nicht direkt um eine Busse, entspricht dieser jedoch in ihrer Wirkung.

Ärger mit privaten Sicherheitsdiensten

Die Praxis, dass Sicherheitsunternehmen derartige «Strafzettel» verteilen, ist nicht neu und hat in der Vergangenheit immer wieder für Ärger gesorgt. Auch das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» hat sich bereits damit beschäftigt. Demnach sei die Praxis zwar umstritten, aber grundsätzlich vom Bundesgericht abgesegnet.

Das bedeutet, dass eine gelbe Parkplatzmarkierung wie in Wattwil noch nicht genügt: In der Zivilprozessordnung ist geregelt, dass das Parken auf Privatgrundstücken erst dann mit einer Busse bestraft werden kann, wenn das Parkverbot vom Gericht bestätigt wurde. Hat das Gericht das Nutzungsverbot genehmigt, muss dieses öffentlich bekanntgemacht werden. Konkret heisst das, dass der Inhaber eine von den Parkplätzen gut sichtbare Tafel aufstellen muss, die das Parkverbot sowie Registrierung an der Parkuhr erläutert.

Keine richterliche Erlaubnis für das Parkverbot

Wieso findet sich dann keine derartige Tafel bei den Wattwiler Otto’s-Parkplätzen? Die Gemeinde Wattwil sei für die privaten Parkplätze nicht verantwortlich, erklärt Ratsschreiber Roger Meier auf Anfrage. Er bestätigt allerdings die generellen Auflagen:

«Eine Privatbewirtschaftung, inklusive Nachzahlgebühren, ist möglich, aber beim Kreisgericht zu beantragen und durch dieses zu verfügen.»

Wie sich zeigt, hat das Fehlen der Beschilderung einen guten Grund. Denn das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig erklärt auf Anfrage zum konkreten Fall: «Wir haben uns in jüngerer Zeit nicht damit auseinandergesetzt.» Damit fehlt also nicht nur die nötige Beschilderung – es fehlt sogar der richterliche Beschluss als Grundlage für die Strafverfolgung.

Ob die Erhebung der Umtriebsgebühren deswegen rechtswidrig ist, liess sich nicht abschliessend klären, da Gebühren weit weniger präzisen rechtlichen Auflagen unterliegen als Bussen. Klar ist aber, dass die bei der Gebührenerhebung angedrohte Strafanzeige nichtig ist. Denn für eine echte Busse fehlt Otto’s die rechtliche Grundlage.

Otto’s wollte bislang keine Stellung nehmen. Frank am Rhyn, Leiter Immobilien, erklärte lediglich, dass die Parkplatzsituation ein Handeln erforderlich gemacht habe. Zur rechtlichen Situation konnte er sich allerdings nicht konkret äussern. Das Vorgehen sei mit der Kantonspolizei abgesprochen.

Die Kantonspolizei entgegnete jedoch auf Anfrage, zivilrechtliche Angelegenheiten, wie sie bei Privatparkplätzen vorliegen, lägen nicht in ihrem Verantwortungsbereich. Der Sicherheitsdienstleister LDL-Security, der die Parkplätze betreut, liess Kontaktversuche unbeantwortet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen