Rigolo Tanztheater aus Wattwil: Palais von Sturm zerstört

Wattwil Lebenswerk in Trümmern – ein Sturm macht das Rigolo Tanztheater dem Erdboden gleich: «Das Erbe unserer Eltern wurde zerstört» Nuria Astorga und ihre Schwester Marula Eugster wollten das Tanztheater, mit dem ihre Eltern auf der ganzen Welt Erfolge feierten, in zweiter Generation weiterführen. Doch nun hat der Sturm, der Anfang Woche Zürich lahmlegte, das Palais wohl für immer zerstört. Lara Wüest 17.07.2021, 05.00 Uhr

Kaum wiederzuerkennen nach dem Sturm: das Palais des Rigolo Tanztheaters. Bild: Lara Wüest

Als der Sturm in der Nacht über Zürich fegte, lag Marula Eugster zusammen mit ihrem Freund im Bett des Wohnwagens auf der Zürcher Guggach-Brache. Es ging alles ganz schnell, und der Schock, den Eugster danach erlebte, war so gross, dass sie sich nur noch bruchstückhaft an alles erinnert. Sie sagt:

«Der Wohnwagen hat so heftig gewackelt, dass wir Angst hatten, er würde umkippen.»

Bereits nach wenigen Minuten war es wieder still und Eugster dachte, es sei überstanden. Sie stieg aus dem Wohnwagen – und begann zu schreien. Das Zelt des Rigolo Tanztheaters, das Lebenswerk ihrer Familie, lag in Trümmern.

Schon vier Tage am Abbauen

Marula Eugster ist die Gesamtleiterin des Rigolo Tanztheaters, das in Wattwil sein Hauptquartier hat. Vier Tage nach dem Sturm, der in der Nacht auf Dienstag halb Zürich lahmlegte, steht sie zusammen mit ihrer Schwester Nuria Astorga, die Rigolo managt, auf der Guggach-Brache. Eigentlich sollten sie und ihre Angestellten sich jetzt auf die nächste Aufführung der Tournee durch die grösseren Städte in der Deutschschweiz vorbereiten. Stattdessen räumen sie das weg, was der Sturm vom Zelt übrig gelassen hat.

Marula Eugster bürstet den Teppich, der vom Regen durchnässt ist. Bild: Lara Wüest

Marula Eugster zieht einen durchnässten Teppich unter den eingestürzten Planen hervor und versucht, ihn mit einem Besen grob zu putzen. Ihre Schwester entwirrt zwei Bögen aus Weidenruten. Sonst sind das die Stützen des Zeltes. Doch jetzt liegen sie am Boden und sind so ineinander verkeilt, dass sie sich kaum voneinander lösen lassen. Nuria Astorga sagt:

«Normalerweise bauen wir das Zelt in zwei Tagen ab. Jetzt sind wir schon den vierten Tag am Aufräumen.»

Ab und zu dringt ein Sonnenstrahl durch die dunklen Regenwolken auf das Areal. Doch die Aufräumcrew scheint davon kaum Notiz zu nehmen. In ihren Gesichtern steht der Schock und das Wissen, dass es nichts mehr zu retten gibt. Astorga sagt: «Reparieren kann man das Zelt nicht.»

Nuria Astorga entwirrt die Weidenruten, die als Stützen des Zeltes dienen. Bild: Lara Wüest

Das Erbe der Eltern zerstört

Der finanzielle Schaden, der durch den Sturm entstand, beträgt mehrere zehntausend Franken. Doch es ist nicht das Geld, das die zwei Schwestern am meisten schmerzt. Nuria Astorga sagt:

«Das Erbe unserer Eltern wurde zerstört.»

Vor über 30 Jahren liessen Mutter Lena Roth und Vater Mädir Eugster das Zelt, «das Palais», von Architekten aus Deutschland speziell für Rigolo anfertigen. Astorga sagt: «Die kathedralenähnliche Form und die Weidenruten, die das Zelt stützten, versetzten die Leute stets in Staunen.» Damals war Rigolo, das bereits 1978 gegründet wurde, noch ein Wattwiler Strassentheater. Mit dem Programm «Sanddorn-Balance», welches Mädir Eugster sogar im «Cirque du Soleil» und vor dem schwedischen Königspaar aufführte, wurden die Gründer auf der ganzen Welt bekannt.

2004 lagerten die Eltern das Zelt ein und gingen mit ihrer letzten Produktion Wings ohne dieses auf Tournee. 15 Jahre später entschieden zwei ihrer drei Töchter, dem Tanztheater neues Leben einzuhauchen. Nuria Astorga und Marula Eugster wollten Rigolo in zweiter Generation weiterführen.

Erst Corona, dann der Sturm

Der Start war jedoch nicht einfach: Mit ihrem Programm «Sospiri» von Marula Eugster wollten die Schwestern in mehreren Schweizer Theatern auftreten. Doch dann kam Corona, und die Theater mussten schliessen.

Die zwei Schwestern liessen sich davon nicht entmutigen. Sie beschlossen, das Zelt, das ihren Eltern so viele Jahre treue Dienste erwiesen hatte, zu restaurieren. Nuria Astorga sagt: «Monatelang haben wir daran gearbeitet, haben zum Beispiel alle Planen ersetzt und sämtliche Weidenruten erneuert.»

Danach ging es aufwärts für Rigolo. Zumindest für kurze Zeit: Im September und Oktober letzten Jahres konnten die Schwestern ihr Programm in Lichtensteig und Kreuzlingen aufführen. Astorga sagt: «Die Leute waren begeistert.» Kurz darauf legte Corona erneut ihren Betrieb lahm.

Nun, im Sommer, konnten sie endlich mit der Zelttournee durch die Deutschschweiz starten. 14 Aufführungen hatten sie bereits in Zürich, 10 weitere hätten folgen sollen. Anfang Woche aber liess der Sturm die Lichter des «Palais» in bloss einer Nacht erlöschen. Womöglich für immer. Nuria Astorga sagt:

«Wir haben so viel Herzblut in den Wiederaufbau des Zeltes gesteckt. Ich weiss nicht, ob wir nochmals die Kraft dafür finden.»

Die Schwestern fürchten sich auch vor neuen Unwettern in der Zukunft. Marula Eugster sagt: «Durch den Klimawandel muss man mit solchen Stürmen rechnen.» Ihr Zelt davor zu schützen, wäre für die Schwestern ein grosser Kraftakt.

Nur teilweise versichert

Nichts mehr zu retten: Das Zelt wurde vom Sturm völlig verbogen. Bild: Lara Wüest

Was den Schwestern durch die schwere Zeit hilft, ist die Unterstützung von anderen. Nuria Astorga sagt: «Für die letzten zehn Vorstellungen in Zürich hatten wir schon viele Tickets verkauft. Doch viele Leute haben uns geschrieben, dass sie auf eine Rückerstattung verzichten.» Dafür ist sie dankbar. Eine Versicherung für die Rückerstattung haben sie nämlich nicht. Sie sagt:

«In der Regel fallen höchstens zwei Aufführungen aus. Wer rechnet schon damit, dass es gleich zehn sind?»

Und auch sonst deckt die Versicherung nicht den gesamten Schaden. Nuria Astorga: «Von der Versicherung erhalten wir die Summe, die unsere Eltern für die Herstellung des Zeltes vor über 30 Jahren ausgegeben haben. Ein neues Zelt würde heute aber doppelt so viel kosten.»

An diesem Freitag, vier Tage nach dem Sturm, mag sie aber eigentlich noch nicht an Geld und überhaupt die Zukunft denken. Vielleicht werden Nuria Astorga und Marula Eugster ihr neues Programm irgendwann ohne Zelt in Theatern aufführen. Doch zuerst wollen sie sich auf das Aufräumen konzentrieren. Astorga sagt: «Wir müssen das alles erst einmal verdauen.» Mittlerweile hat es wieder leicht angefangen zu regnen. Die Crew scheint jedoch auch davon nichts zu bemerken. Wie in Trance tragen die Leute Stück für Stück die Trümmer des Zeltes ab.