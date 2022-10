Wattwiler Geschäfte ziehen Fazit nach Eröffnung der Umfahrung

Wattwil «Im Gegenteil: Die Kundschaft hat zugenommen» – Wattwiler Geschäfte ziehen ein erstes Fazit nach der Eröffnung der Umfahrung Seit drei Wochen ist die neue Umfahrungsstrasse in Wattwil offen. Im Dorfkern ist es seither viel ruhiger, vor allem Lastwagen meiden den Weg durch das Zentrum. Was bedeutet das für die Geschäfte? Noémi Sutter Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Umfahrung in Wattwil führt um das Dorfzentrum herum. Bild: PD

Früher waren täglich 9000 bis 12'000 Fahrzeuge im Zentrum von Wattwil unterwegs. Seit am 15. September die zweite Etappe der Umfahrungsstrasse eröffnet wurde, habe sich diese Zahl halbiert, heisst es in einem Beitrag von TVO. Der Wattwiler Thavathurai Kanaku sagt gegenüber dem Fernsehsender:

«Es ist spürbar ruhiger geworden, vor allem nachmittags.»

Bevor die neue Strasse es den Fahrzeugen erlaubte, das Dorf Wattwil zu umfahren, habe vor allem am Nachmittag jeweils viel Verkehr und dadurch auch viel Lärm geherrscht.

Auch dem Besitzer des Restaurants Die drei Eidgenossen sei aufgefallen, dass es mit dem Strassenlärm viel erträglicher geworden sei, sagt Kathrin Ott auf Anfrage dieser Zeitung. Die Präsidentin des Vereins Zentrum Wattwil hat diese Reaktion von den Betreibern des Restaurants gehört.

Kathrin Ott, Präsidentin des Vereins Zentrum Wattwil. Bild: Arthur Gamsa

Die Geschäfte in Wattwil waren anfangs ängstlich, dass die Laufkundschaft durch die Umfahrungsstrasse wegbleibt. Doch dies sei laut Kathrin Ott nicht der Fall. «Ich habe Gespräche mit Manor und der Migros geführt. Sie sind sehr zufrieden und sehen keinen Rückgang. Im Gegenteil: Die Kundschaft hat eher zugenommen.»

Positive Auswirkung auf Einzelhändler

Die meisten Einzelhändler konnten in den vergangenen drei Wochen keine Veränderung bemerken. Auch das Geschäft der Vereinspräsidentin, Augenoptik Ott, laufe genau gleich gut wie zuvor, sagt Ott. Zufrieden zeigt sich auch das Geschäft Mode Weber. Sie seien zuversichtlich, dass die Umfahrung keinen Nachteil für sie mit sich bringe. Geschäftsführerin Manuela Oehninger sagt:

«Ganz am Anfang hatten wir schon ein wenig Angst.»

Aber das Unternehmen sei in der Öffentlichkeit bekannt und viele Kunden seien Freunde, Bekannte und Stammkunden.

Einzig das Café Abderhalden spürte einen leichten Rückgang an Kundschaft im Laden. «Das kann sich aber wieder korrigieren, wenn der Verkehr zurückkommt und die Leute merken, dass man auch durchs Zentrum schnell vorankommt», sagt der Inhaber Gregor Menzi im Bericht von TVO.

Der Dorfkern wurde aufgewertet

Die 3,5 Kilometer lange neue Umfahrungsstrasse war im Raum Wattwil in den vergangenen Monaten und Jahren nicht das einzige Strassenbauprojekt. Auch das Dorfzentrum wurde neu gestaltet. Die Bahnhofstrasse ist nun enger und dieser Weg dadurch für Lastwagen nicht mehr geeignet. Kathrin Ott sagt denn auch: «Es fahren weniger Lastwagen durchs Dorf.»

Das neu gestaltete Zentrum von Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Aufwertung des Dorfkerns brachte nicht nur eine Verbreiterung des Trottoirs mit sich, sondern auch eine neue Bepflanzung mit Bäumen und Sitzmöglichkeiten durch Bänke. «Dieses Projekt wurde so geplant, dass es vor der Eröffnung der Umfahrung fertig war. So haben Personen bei der Durchfahrt durch das Dorf gesehen, wie schön Wattwil ist.» Auch die Parkplatzsituation sei gut, die Preise dort attraktiv, sagt Ott. Auch dieser Aspekt spielt den Geschäften in die Hände.

Ein erstes Fazit zur Umfahrungsstrasse Wattwil. Video: TVO

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen