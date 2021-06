Hebammenpraxis Toggenburg in Wattwil schliesst nach elf Jahren

Wattwil Hebammen gehen getrennte Wege: Nach elf Jahren schliesst die Hebammenpraxis Toggenburg Diesen Monat startet der letzte Kurs der Hebammenpraxis Toggenburg am Standort in Wattwil. Anita Fischbacher und Gabriela Brand arbeiten künftig in unterschiedlichen Regionen. Für das mittlere Toggenburg ist dies ein Verlust. Sascha Erni 03.06.2021, 18.00 Uhr

Arbeitskolleginnen und Freundinnen: die zwei Hebammen Gabriela Brand (links) und Anita Fischbacher. Bild: Sascha Erni

Seit 2007 gibt es die Hebammenpraxis Toggenburg, seit 2010 ist sie am Standort Wattwil. Nun trennen sich die beiden Hebammen Anita Fischbacher und Gabriela Brand. «Nur wegen der geografischen Distanz», ergänzt Fischbacher im Gespräch. Denn sie wird ihr eigenes Kursangebot im Gemeinschaftszentrum Trefferei in Unterwasser ausbauen, Gabriela Brand wird neu in Schönengrund arbeiten – noch auf St.Galler Boden, aber an der Grenze zu Appenzell Ausserrhoden. Entsprechend endet mit dem letzten Kurs am 15. August auch die Geschichte der Hebammenpraxis Toggenburg.

Unzählige Schwangere und Familien begleitet

Gabriela Brand und Anita Fischbacher arbeiten seit 2007 zusammen, zuerst in Lichtensteig gemeinsam mit Corinne Haag, später an der Ebnaterstrasse in Wattwil. 2011 verliess Haag die Gemeinschaftspraxis. Wie viele Familien die zwei Hebammen begleitet haben, wissen sie nicht. Es müssen Hunderte gewesen sein. Denn der Bedarf im mittleren Toggenburg war nach der Schliessung der Geburtshilfe des Spitals Wattwil gross, hält Gabriela Brand fest – was auch einer der Gründe war, dass sie die Hebammenpraxis überhaupt erst gründeten.

Eines Abends im Jahr 2006, beim gemeinsamen Ausgang, sei die Idee spontan entstanden, erinnert sich Anita Fischbacher. «Beim Tanzen sprachen wir darüber, dass wir jetzt etwas machen müssen.» Sie wollten nicht nur den medizinischen Bedarf decken, der mit dem Wegfall der Wattwiler Geburtshilfe entstand, sondern die Klientinnen ganzheitlich betreuen. Gabriela Brand erklärt:

«Wir möchten die Frauen schon bei der Schwangerschaft erfassen, nicht erst als Gebärende.»

Weder Konkurrenz noch Ergänzung

Anita Fischbacher war immer in verschiedenen Spitälern tätig, seit 2016 im Regionalspital Grabs. Gabriela Brand arbeitet ebenfalls ausserhalb der Hebammenpraxis: 14 Jahre im Spital Uznach. Beide Frauen sind seit 2000 diplomierte Hebammen HF und haben sich stetig zu Themen wie Akupunktur, Naturheilmedizin, Yoga für Schwangere oder Rückbildungsgymnastik weitergebildet. Sie decken also ein breites Spektrum ab, um die Schwangeren und Wöchnerinnen möglichst umfassend begleiten zu können.

Die zwei Hebammen verstehen sich dabei nicht als Konkurrenz zur medizinischen Geburts- und Schwangerschaftsbegleitung, wie sie Gynäkologinnen und Gynäkologen bieten. Aber Hebammen seien auch nicht bloss eine Ergänzung zum medizinischen Angebot, betont Anita Fischbacher. Die Bedeutung der Gynäkologie während der Geburt sei eine vergleichsweise neue Entwicklung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. «Zuvor war das ein Job nur für Hebammen.»

Verlust fürs mittlere, Gewinn fürs obere Toggenburg und Appenzell

Gabriela Brand wird ab Mitte August im Theorieraum des Mehrzweckgebäudes Schönengrund (AR) Kurse durchführen und sich im Herbst in Schönengrund (SG) eine neue Basis aufbauen. Dabei will sie sich besonders auch dem Thema Schüsslersalze widmen. Anita Fischbacher hingegen baut am Standort Unterwasser ihr Kursangebot für Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsyoga und Rückbildungsgymnastik aus.

Auch wenn die zwei Freundinnen getrennte Wege gehen, so bleiben sie dennoch auch beruflich in engem Kontakt. Was von der Zeit in Wattwil bleibt, ist eine tiefe Dankbarkeit, wie Gabriela Brand sagt: «Wir bedanken uns von Herzen bei den Frauen und Familien, die uns über all die Jahre ihr Vertrauen geschenkt haben.»