Fest zur Einweihung neuen der Sporthalle Rietwies in Wattwil

Wattwil Dreitagefest zur Einweihung neuen der Sporthalle Rietwies Die neue Sportanlage Rietwis in Wattwil wird vom 23. bis 25. September mit sportlichen Aktivitäten, Showeinlagen, einem Galaabend und dem sonntäglichen Festakt mit Schlüsselübergabe eingeweiht. 13.09.2022, 12.00 Uhr

Nachdem das Bistro-Kiosk-Gebäude und das renovierte Schwimmbad schon im Frühjahr ihrem Zweck übergeben worden sind, wird nun auch die neue Sporthalle eingeweiht. Bild: PD

Es ist der dritte und letzte Anlass in der Jubiläums-Trilogie, mit der bedeutende Infrastrukturen für Wattwil und die Region eingeweiht werden. Die Toggenburger Zentrumsgemeinde gewinnt damit massgeblich an Standortattraktivität.

Nur noch Qualitätskontrollen

Die neue Sporthalle als eleganter Kubus zwischen Thur und Ebnaterstrasse ist ein Hingucker. Mit der versenkten Halle und dem allseitigen Fensterband scheint der Baukörper in der Landschaft zu schweben. Um den solitären Bau angelegt befinden sich die verschiedenen Aussensportanlagen. Nachdem die Halle zur schrittweisen Inbetriebnahme der Gebäudetechnik übergeben wurde, ist das Projekt nun mit der Fertigstellung der Aussenanlagen abgeschlossen. Aktuell wird die Zeit bis zur Eröffnungsfeier für Qualitätskontrollen, letzte Retuschen sowie für einen punktuellen Testbetrieb genutzt,

Ortsvereine gestalten die Einweihungsfeier

Öffentliche Infrastrukturen dienen der Bevölkerung. So organisieren und gestalten einige Ortsvereine das dreitägige Fest vom 23. – 25. September. In diesem Fall liegt die Leitung des OK's bei Valentin Koller, Turn- und Sportverein Wattwil, und Marcel Erni, Raiffeisen Volley Toggenburg. Zusammen mit weiteren Ortsvereinen haben die beiden ein vielseitiges Programm zusammengestellt.

Bereits am Freitag messen sich die gemeldeten Vereins- und Ad-hoc-Teams in einem Plausch-Volleyball-Turnier. Zusätzlich gibt es ein Promi-Volleyball-Spiel. Am Samstagnachmittag wird eine Vielzahl von Attraktionen für die Bevölkerung geboten. So haben etwa im Anschluss an die Beachvolleyball-Show interessierte Kids die Gelegenheit, ein Schnuppertraining zu absolvieren. Ergänzt wird das Sportprogramm mit einer Darbietung von Hundesport Toggenburg. Für aktive Fussballerinnen und Fussballer gibt es ein Torwandschiessen. Am Sonntag wirkt hier auch die FC-SG-Stürmerin und 1125-Jahre-Wattwil-Jubiläumsbotschafterin Eva Bachmann mit.

Brunch und Festakt am Sonntag

Die Wattwiler Landfrauen laden am Sonntag ab 9 Uhr zu einem kostenpflichtigen Zmorge-Brunch. Umrahmt wird der Anlass von musikalischen Darbietungen der Musikgesellschaft Wattwil.

Um 11.30 Uhr folgt der offizielle Festakt der Gemeinde mit Grussbotschaften von Regierungsrat Marc Mächler und Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner. Die Schlüsselübergabe wird durch Schulratspräsident Norbert Stieger, Gemeinderätin Manuela Schatzmann, Architekt Andreas Cukrowicz und Generalplaner Stefano Ghisleni bestritten. Mit athletischen und spielerischen Elementen der Vereinsjugend, wird die neue Sport- und Freizeitanlage feierlich eröffnet. (pd)