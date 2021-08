In Wattwil wird es bald noch mehr Toggenburger Kreuze geben.

Wattwil Die Kreuze breiten sich aus – nach der Sanierung im Zentrum werden die Kreuzstiche unter anderem typische Toggenburger Begriffe formen Bereits seit einigen Jahren gibt es die blauen Kreuzstiche am Bahnhofplatz in Wattwil. Sie sollen an das ehemalige Zentrum der früheren Textilindustrie erinnern. Landschaftsarchitektin Rita Mettler sagt, wo die Kreuze im Rahmen der Zentrumssanierung noch geplant sind. Felicitas Markoff 11.08.2021, 05.00 Uhr

Die Kreuzstiche am Bahnhofplatz in Wattwil erinnern an das frühere Stickereihandwerk. Bild: Simon Dudle

Aktuell wird in Wattwil die Bahnhof- und die Poststrasse saniert. Rita Mettler ist Landschaftsarchitektin und arbeitet zusammen mit ihrem Team an diesem Projekt mit. Von ihr stammt die Idee mit den Kreuzstichen, die bereits vor ein paar Jahren bei der Neugestaltung des Bahnhofplatzes realisiert wurden. Die hellblauen Kreuze am Boden können von besonders aufmerksamen Passanten zu Buchstaben und Wörtern angeordnet werden. So ist beim Zugang zum Bahnhofplatz die Begrüssung «Grüezi Wattwil» zu lesen.