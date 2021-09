PORTRÄT Sie braucht den Adrenalinkick: Eine 19-jährige Kirchbergerin will im Wasserski hoch hinaus Mara Bürge gehört im Wasserski zur europäischen Spitze bei den Juniorinnen. Im Porträt erzählt sie, warum sie noch nie einen Wettkampf in der Schweiz bestritten hat und wie sie Spitzensport und Studium unter einen Hut bringen will. Lukas Tanno Jetzt kommentieren 07.09.2021, 14.00 Uhr

Um ihre sportlichen Ziele zu erreichen, ist Mara Bürge kein Weg zu weit. Bild: Ralph Ribi

Das Boot nimmt langsam Fahrt auf, Mara Bürge steht konzentriert auf ihrem Wasserski. Mit einem Bein reitet sie über die Wellen, mit dem anderen Fuss hält sie das Seil fest. Die Arme braucht sie in dieser Disziplin nur für die Balance. Wenn das Boot fast 60 km/h erreicht hat, tanzt die junge Sportlerin wie eine Ballerina übers Wasser. Was leicht aussieht, braucht in Wirklichkeit jahrelanges Training. Vor allem, wenn man dies so erfolgreich tun will wie Mara Bürge.

Das Mitglied des U21-Nationalkaders müsse oft ein Video zeigen, wenn sie einer fremden Person erzählt, dass sie Wasserski fährt. Die Randsportart kennt man in der Schweiz viel zu wenig – kein Wunder, wenn man bedenkt, dass man auf unseren Seen kaum Wasserski fahren kann. Zumindest nicht auf dem professionellen Level, wie Mara Bürge trainiert, um in den Disziplinen Slalom und Trick mit der europäischen Elite mithalten zu können.

«Ich habe noch nie einen Wettkampf in der Schweiz bestritten»

Die hiesigen Gesetze erlauben es den Schweizer Athleten nicht, in ihrem eigenen Land Turniere und Wettkämpfe durchzuführen. «Auch die Schweizer Meisterschaften finden jedes Jahr entweder in Italien oder Frankreich statt», ergänzt Mara Bürge und muss ihr Lachen unterdrücken.

Mara Bürge beim Figurenfahren. Bild: PD

Sie habe sich aber schon daran gewöhnt. Auch ihr Vater, durch den sie zum Wasserskisport gekommen ist, musste regelmässig ins Ausland ins Training. Eigentlich ein Paradox, dass eine Schweizer Sportlerin, welche bereits mehrere Medaillen an Schweizer Meisterschaften holen konnte, noch nie in der Schweiz einen Wettkampf bestritten hat.

Um auf diesem Top-Level mitfahren zu können, investiert Mara Bürge sehr viel ihrer Freizeit. Wenn andere Leute am Freitagabend ihren Feierabend geniessen, fährt die Kirchbergerin los Richtung Italien. Knapp fünf Stunden braucht sie bis nach Brescia, wo sie mit ihrem Coach zusammen unter perfekten Bedingungen trainiert, um weiter Medaillen sammeln zu können.

Berufliche Karriere steht im Vordergrund

Trotz ihres Erfolges ist Mara Bürge ehrlich mit ihr selbst. «Vom Wasserski kann man leider nicht leben», erklärt sie und sagt direkt, worauf sie in Zukunft fokussieren will. Die Maturandin der Kantonsschule Wil beginnt in wenigen Wochen ihr Studium an der ETH Zürich in «Gesundheitswissenschaften und Technologie». Wenn ihr das Studium nicht gefällt, kann sie sich aber auch vorstellen auf Medizin zu wechseln.

Dass ein ETH-Studium neben dem Sport eine ambitionierte Entscheidung ist, ist der jungen Athletin bewusst. Trotzdem möchte sie es versuchen und schauen, was die Zukunft bringt. Auf Unterstützung von Familie und Freunde kann sie zählen. Diese verstünden zum Glück, dass sie oft keine Zeit für sie hat. «Im trainingsfreien Winter kann ich das dann alles kompensieren.»

Hohe sportliche Ziele

Auch sportlich gesehen hat das Wasserskitalent genaue Ziele und Vorstellungen. Höchste Priorität hat für sie die Goldmedaille bei den Schweizer Meisterschaften der Erwachsenen in der Kategorie Trick. Zusätzlich möchte sie nach ihrer starken Leistung an den Europameisterschaften in Madrid diesen Sommer in Zukunft auch dort nach einer Medaille greifen.

«Und langfristig ist ganz klar das Ziel, mich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren.»

Diese finden alle zwei Jahre statt. Motivation hat Mara Bürge sicher genug. Denn für die WM in diesem Jahr ist sie leider nicht berücksichtigt worden.

