Schulratspräsident Christoph Ackermann will die Schule Flawil weiter entwickeln: «Niveauunterricht soll auch auf der Oberstufe angeboten werden.» Christoph Ackermann ist seit 2014 Schulratspräsident von Flawil. Die Aufgabe fasziniere ihn nach wie vor, sagt er, und betont: «Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit.» Der 52-Jährige möchte wieder gewählt werden. Dafür muss er sich am 27. September gegen Franziska Berger durchsetzen. Andrea Häusler 15.09.2020, 17.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eines der Hauptanliegen für die nächste Legislatur ist für Christoph Ackermann die Oberstufenorganisation: Dort soll künftig auch Niveauunterricht angeboten werden. Bild: PD

Christoph Ackermann, was ist die Motivation für eine neuerliche Kandidatur?

Die Bildung von Kindern finde ich nach wie vor ein faszinierendes Betätigungsfeld. Ich möchte mich beruflich auch weiterhin dafür einsetzen, dieses mitgestalten und meine Erfahrung einbringen. Ich gehe auch nach sechs Jahren Schulratspräsidium jeden Tag motiviert zur Arbeit.

Der Schulratspräsident steht permanent im Spannungsfeld Kinder-Eltern-Lehrkräfte-Schulleitungen-Schulrat. Wie bringt man die Ansprüche unter einen Hut?

Allen Leuten recht getan … aber den Menschen zuhören, sie ernst nehmen und für die verschiedenen Anliegen Verständnis zeigen, das ist möglich. Und wenn Entscheidungen dann nicht willkürlich, sondern wohl überlegt, fundiert und nachvollziehbar sind, werden sie in der Regel auch gut akzeptiert.

Gegnügt das 90-Prozent-Pensum, das für Ihre Arbeit zur Verfügung steht?

Das Schulratspräsidium ist ein Vollzeitjob. Ich bin oft auch an Abenden und Wochenenden für die Schule Flawil unterwegs. Mit einer 90-Prozent-Anstellung kann ich aber guten Gewissens einen halben Tag pro Woche für mein zusätzliches Amt als Präsident des Verbandes St. Galler Schulträger einsetzen. Für mich stimmt der Anstellungsgrad.

Apropos Schulrat. Je mehr Aufgaben die Schulleitungen übernehmen, desto mehr schwindet die Bedeutung der Schulräte. Braucht es den Flawiler Schulrat künftig noch?

Ja, aber vielleicht in einer angepassten Form. Der Gemeinderat hat den Schulrat beauftragt, das Führungsmodell der Schule Flawil zu überdenken. Das ist momentan ein zentrales Thema im Schulrat. Zu gegebener Zeit werden er und der Gemeinderat mit ihren Überlegungen an die Bevölkerung gelangen.

Flawil hat sogenannte Elternforen. Haben sich diese bewährt?

Aus meiner Sicht sehr. Eltern und Schule haben die Möglichkeit, sich in einem institutionalisierten Gefäss auszutauschen. Man weiss mehr voneinander und versteht sich besser. Und man kann voneinander lernen.

Bräuchte es weitere Möglichkeiten der Elternmitwirkung? Offene Elternsprechstunden etwa?

Eltern sind jederzeit eingeladen, den Unterricht zu besuchen. Auch sind Gespräche mit den Lehrpersonen, einer Schulleitung, einem Schulratsmitglied oder mir immer möglich. Diese Offenheit signalisieren wir bei jeder Gelegenheit gegen aussen. Ich denke nicht, dass es zusätzlich noch eine Sprechstunde braucht. Viel wichtiger ist, dass sich Eltern ernst genommen fühlen, wenn sie sich mit einem Anliegen melden.

Die Qualität einer Schule steigt und sinkt mit jener der Lehrpersonen. Wie gewinnt/ behält man gute Lehrkräfte?

Mit einer verlässlichen Personalführung und guten Arbeitsbedingungen. Lehrpersonen müssen die Wertschätzung des Arbeitgebers spüren. Ganz nach dem Grundsatz: Den Menschen stärken, die Sache klären.

Was haben Sie in den letzten sechs Jahren erreicht?

Zusammen mit Schulrat, Tagesstruktur- und Schulleitung, Lehrpersonen und den Mitarbeitenden der Tagesstruktur konnte ich die Schule Flawil stetig weiter entwickeln: Die Tagesstrukturen wachsen und entwickeln sich prächtig, in der 3. Klasse haben wir den Schwimmunterricht eingeführt, die Musikschule ist neu mit einer Bläserklasse und einem Orchester präsent, von Kindergarten bis Oberstufe gilt ein neues Begabungs- und Begabtenförderungskonzept, Flawil verfügt über das Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» und fast alle Pausenplätze sind neu gestaltet. Am wichtigsten ist aber nach wie vor die Gewährleistung von qualitativ gutem Unterricht und guter Betreuung – und das jeden Tag, jahraus, jahrein.



Und wo steht Flawil in Bezug auf den digitalen Unterricht?

Die Schule Flawil hat diesbezüglich mächtig aufgerüstet. Was die IT-Infrastruktur betrifft, entspricht unsere Ausrüstung jetzt den kantonalen Empfehlungen. Bezüglich der Ausstattung mit medienpädagogischem Personal, also Fachleuten, welche Lehrpersonen, Lernende und Eltern im Medienumgang unterstützen, ist die Schule Flawil sogar führend.

Welches sind die Erfahrungen aus dem Fernunterricht während des Lockdowns?

Das war eine herausfordernde Situation für alle. Dank der intensiven Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus haben wir sie meines Erachtens gut gemeistert. Dem Alter der Schülerinnen und Schüler entsprechend, wurden sie mit Lernmaterial versorgt und bei deren Bearbeitung durch Eltern und Lehrpersonen unterstützt.

Wie wird sich die Schule Flawil in den nächsten vier Jahren entwickeln?

Hoffentlich gesund, ganz wörtlich, aber auch was ihre Grösse und Qualität anbelangt. Einen Schwerpunkt würde ich weiterhin bei der Frühen Förderung, also im vorschulischen Bereich sowie neu bei der Weiterentwicklung der Oberstufenorganisation setzen. Es ist für mich erstrebenswert, dass wir dort künftig auch Niveauunterricht anbieten.





Welche Zukunftschancen haben Hausaufgaben? Welcher Schulnoten?

Beides wird auch in den nächsten Jahren fest zur Volksschule gehören. Grundsätze für die Erteilung der Hausaufgaben wurden mit der Einführung des Lehrplans Volksschule nach kantonalen Vorgaben erarbeitet und gelten für die ganze Schule Flawil. Und auch die Lernkontrollen werden weiter mit Noten bewertet, wobei die Gesamtbenotung in der Primarschule ab Schuljahr 2021/22 auf ein Jahreszeugnis reduziert wird.

Gibt es in Bezug auf den Schulraum und die Schulwegsicherheit Planungsbedarf?

Vor allem Verbesserungsbedarf: Als erstes geht es jetzt darum, das Projekt «Turnhalle und Musikschulzentrum Feld» an die Urne zu bringen und dann hoffentlich neu zu bauen. Weiter soll an der Bürgerversammlung im November über die Sanierung des Kindergartens Wisental entschieden werden. Und was den Schulweg betrifft, mahnen wir den Kanton regelmässig an, die Fussgängerübergänge über die Hauptstrasse endlich zu sanieren

Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Schulratspräsidenten aus?

Eine gute Schulratspräsidentin oder ein guter Schulratspräsident muss über eine ausgesprochene Sozial- und Sachkompetenz verfügen, welche bei den verschiedenen Anspruchsgruppen Unterstützung findet. Und ganz entscheidend ist MMMM – man muss Menschen mögen.