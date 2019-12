Was dieser Wiler Meister des Wing Tsun mit Bruce Lee gemeinsam hat Mit 39 Jahren ist Samuel Lutz vor kurzem zum Meister des Wing Tsun ernannt worden. Christof Lampart 30.12.2019, 05.00 Uhr

Samuel Lutz in seinem Dojo in Wil. Bild: Christof Lampart

Ein Schläger war der in Degersheim aufgewachsene, heutige Physiotherapeut und Wing-Tsun-Meister noch nie. Und er wollte es auch nicht damals sein, als er in der Schule gemobbt wurde. «Ich suchte für mich nach einer Möglichkeit, die es mir erlaubte, mir potenzielle Angreifer mit Nachdruck vom Leib zu halten – und zwar im Idealfall, ohne dabei kämpfen zu müssen», erinnert sich Samuel Lutz gelassen in seinem Dojo, welchen er in Wil im gleichen Gebäude wie das M-Fit-Fitnessstudio betreibt.