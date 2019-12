Rätoromanische Klänge auf der Alte Gerbi-Bühne: Adelia Fillis und ihre Band begeisterten das Publikum in Oberuzwil Poetisches aus einem nahen und doch wenig Sprachraum brachte Adelina Fillis auf die Alte Gerbi-Bühne in Oberuzwil. Christof Lampart 08.12.2019, 12.38 Uhr

Adelina Filli und ihre Begleitband sorgten mit ihrem temperamentvollen Vortrag dafür, dass sich das Publikum im Nu für die rätoromanische Liederwelt einnehmen liess. (Bild: Christof Lamart)

Die Sängerin Adelina Fillli, welche selbst Kontrabass spielte und dabei von ihrer aus Michele Croce (Klarinetten), Manfred Federer (Klavier) und Maurizio Grillo (Schlagzeug) bestehenden «Banda» begleitet wurde, sang am Samstag in der Alte Gerbi in Oberuzwil. Zum einen waren es bekannte rätoromanische Volks- und Kinderlieder, zum anderen verschiedene Eigenkompositionen, bei deren Interpretation klar die Jazzerin in ihr durchdrang.

Wie ein warmer Wintermantel

Es war an diesem Abend zwar empfindlich kühl im Konzertraum, doch frieren taten die rund 40 Anwesenden während des Konzertes nicht. Das Quartett legte nämlich einen Auftritt hin, der den Zuhörerinnen und Zuhörern kräftig einheizte. Adelina Filli und ihre Band verstanden es, die von ihnen vorgestellten Lieder so leidenschaftlich und zugleich poetisch vorzutragen, dass man ihrem Gesang ganz ergriffen lauschte – auch wenn man vom Inhalt kaum etwas verstand. Ja, man liess sich vom betörend harmonischen Vortrag richtiggehend einhüllen – wie in einen warmen Mantel, den man in einer kalten Winternacht am liebsten gar nicht mehr ausziehen möchte.

Interkultureller Austausch

Adelina Filli ist keine Frau der lauten Worte. Wenn sie auf der Bühne über ihre Musik spricht (was sie nicht allzu gerne zu tun scheint, weil sie lieber die Musik sprechen lassen möchte) redet bedacht und achtet darauf, dass das Publikum ihr folgen kann. Und das ist gut so, findet doch so an diesem Abend in Oberuzwil ein echter kultureller Austausch statt. Denn die Konzertbesucherinnen und -besucher kamen nicht nur in den Genuss eines schönen Klangerlebnisses, sondern wurden wiederholt durch die Sängerin auf sprachliche und kulturelle Eigenheiten im rätoromanischen Sprachraum aufmerksam gemacht. Besonderheiten, über welche die meisten ansonsten wohl aus Unkenntnis hinweggehört hätten.

Ein Abend voller Überraschungen

Ihr musikalisches Temperament geht dann in der Musik mit ihr durch. Wenn Filli, die aus Celerina stammt, alle Volkslieder in ihrem Dialekt Puter singt, dann scheint sie ihre Umgebung kaum mehr wahrzunehmen, geht ganz in ihrer Musik auf. Aber natürlich ist Adelina ganz Profi und voll bei der Sache – was vor allem dann auffällt, wenn mal eines ihrer Bandmitglieder, gewollt oder ungewollt, verspätet oder gar nicht ins Lied einstimmt. Dann folgte meistens ein ungläubiger Blick auf die Seite, ein erlösendes Lachen auf der Bühne und im Publikum. Und weiter ging es im Takt.

Bauernlieder, Wiegenlieder, vertonte Sagen oder einfach nur selbstkomponierte Vokalisen wechselten als Reigen der schönen unbekannten Weisen munter einander ab. Es war ein eindrücklicher Abend mit einer Künstlerin, der man gerne noch ein bisschen länger gelauscht hätte.