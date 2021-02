Wallfahrtsort Weniger Geld aus Kollekten, dafür mehr angezündete Kerzen: So sah das Coronajahr der Iddaburg in Gähwil aus Der Iddaburg in Gähwil fehlten im Jahr 2020 die Pilger. Grund dafür war die Corona-Pandemie. Der Besucherrückgang hatte auch finanzielle Folgen. Enrico Kampmann 03.02.2021, 05.00 Uhr

Die Wallfahrtskirche St. Iddaburg in Gähwil. Bild: Nana Do Carmo

Der Wallfahrtsort Iddaburg bei Gähwil hatte im letzten Jahr wegen Corona deutlich weniger Besucherinnen und Besucher in den Gottesdiensten als in den Vorjahren. Nur noch halb so viele, sagt Wallfahrtspriester Walter Strassmann. Das gehe auch finanziell an die Knochen.

«Die Kollekten machten in den Vorjahren etwa 40 Prozent unserer kirchlichen Gesamteinnahmen aus. Im letzten Jahr waren es nur noch etwa 25 Prozent.»

Insgesamt hätte der Wallfahrtsort über das Coronajahr hinweg rund 7000 bis 8000 Franken weniger Einnahmen durch Kollekten gehabt, sagt Strassmann.

An den Sonntagsgottesdiensten in der Wallfahrtskirche hätten normalerweise zwischen 80 und 100 Leuten teilgenommen. Jetzt seien es im Schnitt nur noch 30 bis 40. Insgesamt bietet die Kirche, die nach den Plänen des Frauenfelder Architekten Rimli gebaut und 1934 eingeweiht wurde, 120 Menschen Platz. Strassmann sagt, die wegbleibenden Besucher hätten auch dem Restaurantbetrieb zu schaffen gemacht.

Es werden dennoch viele Kerzen angezündet

Auffallend sei allerdings, dass in der Lourdes-Grotte mehr Kerzen angezündet wurden denn je - trotz der schrumpfenden Besucherzahlen in den Gottesdiensten. «Das bedeutet etwas», sagt Strassmann.

«Das Bedürfnis der Menschen, Kerzen anzuzünden, ist in dieser schwierigen Zeit gewachsen.»

Über das ganze Jahr hinweg suchen Pilger die Grotte auf, um zur heiligen Idda zu beten. Mit dem Anzünden der Kerze hoffen die Pilger, dass ihr Anliegen, für das sie beten, zusätzlich unterstützt wird. Angeblich war die Grotte eine der frühesten Maria-Lourdes-Grotten in der Schweiz, wenn nicht sogar die erste. Bis heute ist sie die grösste.

Die heilige Idda ist zwar von der römisch-katholischen Obrigkeit nicht als Heilige anerkannt, sie wird aber in der Region vom Volk als Heilige verehrt. Sie war mit dem Grafen Dietrich IV. von Toggenburg verheiratet. Nach seinem frühen Tod zog sie sich als Eremitin in die Au Fischingen zurück. Um den frühen religiösen Tourismus im Wallfahrtsort anzukurbeln, wob der Dekan in Fischingen 1480 eine Legende um die heilige Idda, die bis heute gern erzählt wird.