Podium Ständeratswahl: Kandidatinnen stellen sich in Zuzwil vor

Wahlkampf Den ÖV erwähnen alle, beim Bevölkerungswachstum scheiden sich die Geister: Die vier Kandidatinnen für den Ständerat trafen sich in Zuzwil zum Podium Themen wie der Verkehr, die Zuwanderung und die Ökologie dominierten am Freitagabend das von der örtlichen SVP organisierte Ständerätinnen-Podium in Zuzwil. Christof Lampart 05.02.2023, 13.00 Uhr

Podium zur Ständeratswahl: Franziska Ryser (Grüne), Barbara Gysi (SP), Moderator Daniel Wahl, Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) und Esther Friedli (SVP). Bild: Christof Lampart

Bis auf den letzten Platz war das Pfarreiheim in Zuzwil besetzt. Die SVP Zuzwil hatte am Freitagabend zu einem Podium eingeladen, bei die Nationalrätinnen und St.Galler Ständeratskandidatinnen Barbara Gysi (SP), Esther Friedli (SVP), Franziska Ryser (Grüne) und Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) unter der Moderation von Daniel Wahl (Nebelspalter) verbal die Klingen kreuzten.

Gysi will mit anderen Regionen zusammenarbeiten

Esther Friedli erklärte, dass sie die Ansichten der verschiedenen Regionen des Ringkantons im Ständerat vertreten wolle. Die Förderung des Individualverkehrs auf dem Land sei ebenso wichtig wie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und selbstredend müssen man auch seine Stimme «laut erheben», wenn es darum gehe, «Bern» klarzumachen, dass die Ostschweiz in Sachen Bildung, aber auch bezüglich Innovations- und Infrastrukturprojekte nicht abgehängt werden dürfe.

Barbara Gysi betonte, dass sie im St.Galler Standesduo für die St.Galler Anliegen nicht nur in der Ostschweiz, sondern auch in anderen Schweizer Regionen weibeln wolle. «Wir Ostschweizer müssen mit der West-, der Nordwest- und der Innerschweiz zusammenarbeiten, wenn wir unsere Anliegen realisieren wollen», so Gysi. Beim der ÖV-Förderung müssten die Anreize so gesetzt werden, dass die Bevölkerung vermehrt auf Bus und Bahn umsteige, weil «dann hätte es genug Platz auf den Strassen für die Lastwagen, womit der Gesellschaft, dem Klima und der Wirtschaft geholfen wäre», so Gysi.

Barbara Gysi (SP), Moderator Daniel Wahl, Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Franziska Ryser (Grüne), und Esther Friedli (SVP). Bild: Christof Lampart

Ryser sind gute Beziehungen zur EU wichtig

Franziska Ryser will als Ständerätin die ökologische Reform vorantreiben. Dabei ist für sie der Ausbau der ÖV-Struktur von «zentraler Bedeutung». Das Rheintal und die Bodenseeregion sollen verkehrsmässig besser erschlossen werden. Der Wirtschaft in dieser Region zuliebe will sie aber auch die Beziehungen zu Europa ausbauen, denn «wir haben viele Unternehmungen, die im Export tätig sind, und die sind auf gute Beziehungen zur EU angewiesen», so die Maschinenbauingenieurin.

Einig war sich Susanne Vincenz-Stauffacher mit ihren Ratskolleginnen darin, dass die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut werden müsse – aber nicht nur für den ÖV, sondern auch die Strasse, denn «es gibt Notwendigkeiten, die man nicht mit dem ÖV erledigen kann», so die Freisinnige. «Unter dem Klimaschutzaspekt ist es wichtig, dass man Engpässe beseitigt. Es geht nicht darum, mehr Verkehr zu generieren, sondern dass wir den Verkehr besser kanalisieren können.»

Friedli warnte vor Wachstum

Bezüglich der ständig wachsenden Bevölkerung – die Schweiz wird bald erstmals neun Millionen Einwohnende zählen – wollte sich keine der Kandidatinnen auf eine maximale Grösse festlegen. Ryser betonte, dass die Wirtschaft Arbeitskräfte brauche und die Schweiz, wenn sie den Wohnraum gegen innen weiter verdichte, laut Studien noch das Potenzial für 2 bis 2,5 Millionen Leute hätte.

Gysi wollte sich auf «keine absolute Zahl festlegen», während für Vincenz-Stauffacher klar war, dass «wir die neun Millionen jetzt erreichen, aber die zehn Millionen strebe ich nicht an». Esther Friedli hingegen will die Wirtschaft in die Pflicht nehmen, denn «der ungebremste Zustrom an Menschen ist ungesund für unser Land. Vielleicht müssten wir mal hier einen Halt einlegen und uns überlegen, was wir anders machen könnten».

SP und Grüne würden Kräfte für zweiten Wahlgang bündeln Bei vier Kandidatinnen und einem zu vergebenden Ständeratssitz wird am 12. März wohl niemand im ersten Wahlgang zur Nachfolgerin von Paul Rechsteiner (SP) gewählt werden. Aber was passiert vor dem zweiten Wahlgang? Für die Linke ist klar: «Die, die von uns weniger Stimmen macht, zieht sich vor dem zweiten Wahlgang zurück», so Ryser. Bei den bürgerlichen Frauen war die Aussage weniger deutlich. Friedli erklärte zwar, dass es das Ziel sei, «den Ständeratssitz wieder in bürgerliche Hände zu bekommen», doch von Moderator Daniel Wahl auf ein Rückzugsszenario angesprochen, wollte sich keine festlegen: «Wir werden die Lage nach dem ersten Wahlgang analysieren», so Vincenz-Stauffacher. (art)