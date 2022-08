SPANNUNG Rickenbach sucht einen neuen Gemeindepräsidenten: Es kommt zur Kampfwahl Ende September werden in der Hinterthurgauer Gemeinde die Behörden für die im Sommer 2023 beginnenden Legislatur gewählt. Zu bestimmen ist der Nachfolger des zurücktretenden Gemeindepräsidenten Ivan Knobel. Es gibt zwei Kandidaten. Simon Dudle 03.08.2022, 12.19 Uhr

Ivan Knobel tritt im Mai 2023 als Gemeindepräsident von Rickenbach zurück. Bild: PD

Nach 20 Jahren wird Ivan Knobel als Gemeindepräsident von Rickenbach zurücktreten. Ende Mai 2023 endet die Legislatur der Jahre 2019 bis 2023. Am 25. September dieses Jahres wird an der Urne gewählt und es findet der erste Umgang der Gesamterneuerungswahlen statt.

Mittlerweile ist die Frist für die Einreichung von Kandidaturen verstrichen. Und es steht fest: Es kommt zu einer Kampfwahl. Es kandidieren der 40-jährige Michael Bebie (Rickenbach, FDP) und der 55-jährige Adrian Dahinden (Wil, parteilos). Bebie, Elektroingenieur von Beruf, war 2019 im Rahmen einer Ersatzwahl in den Gemeinderat gewählt worden. Ende Juni machten die FDP und er die Ambitionen auf das Gemeindepräsidium publik. Gegenkandidat Adrian Dahinden ist Aussendienst-Berater und wohnt an der Lindenhofstrasse in Wil.

Auch der Gemeinderat ist Ende September neu zu wählen. Von den Bisherigen treten Walter Rotach (parteilos) und Hans Suter (parteilos) wieder an. Zwei weitere Sitze sind zu besetzen. Es kandidieren der 45-jährige Sven Blum (Rickenbach, Grüne), der 28-jährige Kevin Bögli (Rickenbach, FDP) und die 50-jährige Jeanette Egli (Rickenbach, parteilos). Auch hier gibt es also eine Kampfwahl.

